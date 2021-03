Verdächtiger nach Messerattacke in Bad Wörishofen in U-Haft

Wie die Polizei mitteilte, ist der gestern festgenommene 27-Jährige heute einer Ermittlungsrichterin vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht worden.

Verdächtiger schweigt zu Vorwürfen

In einer Arbeiterunterkunft in Bad Wörishofen war in der Nacht zum Sonntag eine Frau nach einer Messerattacke gestorben. Die Obduktion ihrer Leiche bestätigte, dass die 35-Jährige einer "Vielzahl tödlich wirkender Stichverletzungen" erlag. Der 27-Jährige war unweit des Tatorts festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, die Frau getötet zu haben. Nach dem Stand der Ermittlungen war er ein Bekannter des Opfers. Bislang hat er sich nicht zu der Tat geäußert.