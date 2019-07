Verdächtiger Mann mit Sturmhaube in Deggendorfer Wohngebiet

In Deggendorf hat eine Anwohnerin einen verdächtigen Mann beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, schlich der Unbekannte mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert in der Nacht um einen Wohnblock in der Nörestraße.

Frau spricht den Maskenmann an

Als die Frau den Maskierten ansprach, flüchtete er in Richtung Stadt-Au. Der Mann ist ca. 30 Jahre alt, 1.70 Meter groß, er hat eine korpulente Statur und trug ein hellgraues Oberteil mit langer dunkler Hose. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Spanner oder einen Einbrecher handelt.

Falls der Mann erneut gesehen wird, sollen Anwohner unverzüglich den Notruf der Polizei wählen.