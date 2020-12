Verdächtiger nach Reichsbürger-Ermittlungen tot aufgefunden

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter des Beschaffungsamts der Bundeswehr in Ulm wegen möglicher Zugehörigkeit zu den sogenannten Reichsbürgern oder Selbstverwaltern. Im Rahmen der Ermittlungen ist am Mittwoch einer der Verdächtigen tot aufgefunden worden. Das berichten SWR, das ARD-Hauptstadtstudio und BR-Reporter Oliver Bendixen unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Vermutlicher Hauptverdächtige begeht Suizid

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Kempten hatte sich ein 63-Jähriger am Mittwochvormittag im schwäbischen Krumbach mit einer Schusswaffe vermutlich vorsätzlich selbst schwer verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht, verstarb dort allerdings in der Notaufnahme.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe die Nachricht des Suizids mit Betroffenheit aufgenommen. Er könne aber "zu diesem Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren", dass es sich um einen der Verdächtigen handelt. Nach Recherchen des SWR und des ARD-Hauptstadtstudios soll es der Hauptverdächtige sein.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kempten machen bislang keine Angaben zu einer möglichen Verbindung des Mannes zur Reichsbürgerszene. Man befinde sich im Ermittlungsverfahren, die Kripo werde die genauen Umstände des Todes prüfen, so ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten.

Reichsbürger: Militärischer Abschirmdienst ermittelte

Seit Ende vergangenen Jahres überwacht der Militärische Abschirmdienst (MAD) zivile Bundeswehrmitarbeiter in Ulm, die der Reichsbürgerszene angehören sollen - also die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland sowie ihre Rechtsordnung ablehnen. Der Verdächtige soll neben insgesamt sieben anderen Verdächtigen für eine Außenstelle des Rüstungsamts in Ulm gearbeitet haben.

Die zivilen Mitarbeiter sind auf dem Gelände einer Rüstungsfabrik untergebracht und für das Qualitätsmanagement zuständig. Die Verdächtigen wurden am Dienstag vom MAD befragt, dabei soll sich der Verdacht einer Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene erhärtet haben. Als Sofortmaßnahme wurde gegen sie ein Zutrittsverbot für alle Bundeswehrstandorte verhängt.

Kramp-Karrenbauer: Kein Platz für Verfassungsfeinde in Bundeswehr

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer versicherte, dass jedem Hinweis auf Nähe von Bundeswehrangehörigen zu den Reichsbürgern konsequent nachgegangen werde. "Verfassungsfeinden lassen wir nicht den kleinsten Raum in der Bundeswehr", sagte die CDU-Chefin.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder rechtsextremistische Vorfälle bei der Bundeswehr gegeben. Der MAD hatte im Mai in seinem ersten Jahresbericht eine Zunahme von rechtsextremistischen Verdachtsfällen, aber keine Netzwerke bei der Bundeswehr festgestellt. Der MAD enttarnte 14 Extremisten, darunter acht Rechtsextremisten, vier Islamisten und zwei sogenannte Reichsbürger/Selbstverwalter. Im Jahr zuvor waren insgesamt sieben Extremisten enttarnt worden, darunter vier Rechtsextremisten und drei Islamisten.

Kramp-Karrenbauer hatte schon vor längerer Zeit ein hartes Durchgreifen gegen Extremisten bei der Bundeswehr versprochen und unter anderem eine Reform des Kommandos Spezialkräfte in die Wege geleitet. "Extremismus und fehlende Treue zu den gemeinsamen Werten ist und bleibt unvereinbar mit unserem Auftrag, aber auch mit den Grundsätzen der Kameradschaft und Kollegialität", sagte sie am Dienstag.