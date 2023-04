Verdächtiger im Fall "Maddie": Landgericht nicht zuständig

Das Landgericht Braunschweig sieht sich für die Anklage des wegen schwerer Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs gegen den auch im Fall "Maddie" verdächtigen Deutschen nicht zuständig. Sein letzter Wohnsitz lag nicht in Niedersachsen sondern in Sachsen-Anhalt, so die Begründung des Gerichts. Das Gericht geht davon aus, dass der für die Wahl des Gerichtsstandorts maßgebliche letzte Wohnsitz des Beschuldigten Christian B. vor seiner früheren Flucht ins Ausland nicht in seinem Bezirk lag. Daher sei es für die Bearbeitung nicht zuständig. Deshalb nahm das Gericht auch keine neuerliche Prüfung des dringenden Tatverdachts vor und hob den Untersuchungshaftbefehl wieder auf.

Der im Landkreis Würzburg aufgewachsene Christian B. verbüßt aktuell eine mehrjährige Haftstrafe nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Vergewaltigung in Portugal im Jahr 2005.

Verteidiger sieht Zuständigkeit ebenfalls nicht gegeben

Auch die Verteidigung von B. sieht die Braunschweiger Justiz nach eigenen Angaben als nicht zuständig für ihren Mandanten an. Darauf habe sie schon im Ermittlungsverfahren hingewiesen, erklärte sein Rechtsanwalt Friedrich Fülscher am Donnerstag. Aus der Entscheidung des Landgerichts folge zugleich auch, dass die Braunschweiger Justiz gar nicht für den Fall Maddie zuständig sei, sagte der Anwalt.