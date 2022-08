Verdächtiger Gegenstand: Polizei räumt Häuser in Aschaffenburg

Wegen einem verdächtigen Gegenstand in der Kettererstraße in Aschaffenburg, in direkter Nachbarschaft zu einer Tanzschule, hat die Polizei am Mittwochmittag Häuser im Umkreis von 50 Metern geräumt. Laut Polizei geht aktuell keine unmittelbare Gefahr von dem Gegenstand aus, der sich an einem Fahrzeug befindet.

Spezialisten sollen Gegenstand überprüfen

Spezialisten aus Nürnberg sind inzwischen in Aschaffenburg vor Ort angekommen. Sprengstoffspürhunde sollen nach aktuellem Stand nicht zum Einsatz kommen. Laut Polizei gab es zuvor Hinweise von Passanten, dass ein Unbekannter am Fahrzeug zu Gange war. Deswegen habe der Besitzer die Polizei verständigt.

Weiterer Gegenstand entpuppt sich als Elektroschrott

Die Polizei hatte am Mittag außerdem den Wertstoffhof gesperrt, der etwa 100 Meter entfernt ist. Auch dort war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Inzwischen gibt es auf dem Wertstoffhof Entwarnung: Der Gegenstand stellte sich als Elektroschrott heraus. Die Polizei geht aktuell aber davon aus, dass beide Gegenstände nicht im Zusammenhang stehen.