Verdächtiger Fund in Amberg: keine Fliegerbombe

Der Verdacht eines Blindgängerfundes aus dem Zweiten Weltkrieg in Amberg hat sich nicht bestätigt.

Wie eine Stadtsprecherin am Mittag bekanntgab, handelt es sich bei dem metallischen Gegenstand, der am Dienstag bei Bauarbeiten am Bergsteig gefunden worden ist, um die harmlosen Reste einer Stabbrandbombe.

Mehrere Bombenreste freigelegt

Experten hatten am Vormittag das betroffene Grundstück mit Detektoren untersucht und stießen dabei auf gleich mehrere Bombenreste. Diese wurden am Vormittag freigelegt. Damit können die Bauarbeiten auf dem Grundstück weitergehen.

Der Stadtteil Bergsteig ist der einzige Stadtteil Ambergs, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert wurde. Luftaufnahmen von damals zeigen, wo Bomben eingeschlagen sind.