Verdächtige Post: Polizei räumt Gebäude in Mühldorf

Der Montagmorgen begann in der Außenstelle Asyl des Landratsamtes Mühldorf mit einiger Aufregung. Ein Paket war geliefert worden - so verdächtig aussehend, dass man sich um kurz nach sieben Uhr entschloss, die Polizei zu rufen. Die Beamten konnten vor Ort "Unstimmigkeiten" an den Paketen feststellen, wie es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Mühldorf heißt. Daraufhin ließen sie das Gebäude räumen und dessen Nahbereich absperren. Um die Postsendung zu überprüfen, kamen außerdem Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) nach Mühldorf.

Verdächtige Post ging an mehrere Behörden

Die Experten konnten allerdings Entwarnung geben: Nach ihrer Einschätzung ging von der Sendung keine Gefahr aus. Parallel erhielt die Polizei weitere Hinweise auf verdächtige Postsendungen im Raum Mühldorf: etwa aus einem Büro am Katharinenplatz, vom Amtsgericht und auch vom Finanzamt. Auch hier überprüften die Spezialisten des LKA den Inhalt und konnten Entwarnung geben. Über den genauen Inhalt und das Aussehen der Sendungen ist aktuell noch wenig bekannt.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach den Ermittlungen der Polizei zeichnete sich ab, dass die Pakete von demselben Absender stammen. Diesen konnten die Beamten ausfindig machen und in Absprache mit dem Amtsgericht Mühldorf an seiner Wohnung festnehmen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert.