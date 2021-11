vor 31 Minuten

Verdächtige Nachricht: Polizeieinsatz am Gymnasium Marktoberdorf

Am Gymnasium und der Mittelschule in Marktoberdorf im Ostallgäu gab es wegen einer verdächtigen Nachricht am Montagmorgen einen größeren Polizeieinsatz. Mittlerweile ist die Durchsuchung der Schulgebäude vorbei, der Unterricht geht weiter.