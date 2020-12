Verdacht der Wahlfälschung in Bad Steben – Verfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Hof hat das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Wahlfälschung im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen im März 2020 in Bad Steben eingestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Anonyme Anzeige im Zusammenhang mit Briefwahlunterlagen

Dem Ermittlungsverfahren war eine anonyme Anzeige vorausgegangen. Daraufhin wurde der Verdacht der Wahlmanipulation erhoben. Im Zusammenhang mit der Briefwahl sollen mehrere Personen mit Vollmachten für Wähler Briefwahlunterlagen abgeholt haben, zu denen sie keine Beziehung gehabt hätten. Auf diese Weise seien mehrere Dutzend Wahlunterlagen für Wähler aus den Einrichtungen für betreutes Wohnen in Bad Steben abgeholt worden.

Gemeindeverwaltung in Bad Steben durchsucht

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Wahlfälschung wurde die Gemeindeverwaltung in Bad Steben durchsucht. Die dort sichergestellten Beweismittel – insbesondere Wahlunterlagen – seien untersucht und ausgewertet worden. Außerdem wurden Zeugen befragt. Der Verdacht der Wahlfälschung bestätigte sich nicht. Überwiegend ältere Leute hätten Vollmachten an Dritte erteilt, um Briefwahlunterlagen zu erhalten. Diese seien an die Wahlberechtigten übergeben worden, die ihre Wahl selbständig und ohne Beeinflussung durchgeführt hätten.