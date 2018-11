vor 36 Minuten

Verdacht der Vergewaltigung: Münchner Diakon in U-Haft

Ein katholischer Diakon aus München sitzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Dies berichtete heute die Münchner Staatsanwaltschaft. Der Mann soll sich in Nürnberg an einer Jugendlichen vergangen haben.