Verdacht: Cannabisprodukte in Nürnberger Snack-Automaten

Zu später Abendstunde bekommt die Nürnberger Kriminalpolizei einen Hinweis: In einem neuen, flaschengrünen Snackautomaten würden Cannabis-Produkte angeboten. Die Beamten rücken aus, sehen den Verdacht als begründet an und verständigen den Betreiber. Der zeigt sich kooperativ, braucht aber mehrere Stunden, um am Aufstellungsort einzutreffen. Während dieser Zeit bewachen Kriminalbeamten den Automaten, so dass niemand Produkte daraus kaufen kann.

Betreiber kooperativ – aber wehrt sich gegen Vorwürfe

Als der Geschäftsführer der Firma eintrifft, öffnet er den Automaten und übergibt den Inhalt an die Polizei. Von den zahlreichen Kräutermischungen in Tüten und kleinen Päckchen bleiben nur noch ein paar Schokoriegel im Automaten zurück, die die Kripo als unbedenklich einstuft. Der Anfangsverdacht: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verbreitung von Cannabis oder Teilen der Cannabispflanze.

"Jeglicher Bestandteil der Cannabis-Pflanze ist nicht verkehrsfähig, der Handel damit strafbar." Polizeisprecher Michael Konrad.

Nach Firmenangaben weder THC noch Cannabis im Produkt

Dem widerspricht Geschäftsführer Carsten Schmid, auch im Gespräch mit dem BR. "Unsere Produkte sind weder THC-haltig noch enthalten sie Cannabis. Das haben wir uns auch von einem unabhängigen Labor bestätigen lassen". Das sogenannte CBD werde aus anderen als der Cannabis-Pflanze gewonnen.

Hanf, Cannabis oder „nur“ CBD?

Cannabidiol (CBD) ist eigentlich ein Bestandteil der Hanfpflanze, hat entzündungshemmende oder angstlösende Bestandteile. Cannabis, ebenfalls eine Hanfart, enthält THC, also Tetrahydrocannabinol, das zusätzlich auch eine berauschende Wirkung hat und so dem Betäubungsmittelgesetzt unterliegt.

Überprüfung der Produkte – verkehrsfähig oder nicht?

Polizei und Staatsanwaltschaft Nürnberg wollen nun die sichergestellten Produkte auf ihre Inhaltsstoffe überprüfen. Falls sich der Verdacht erhärtet, droht eine Anzeige wegen Vertoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das sieht der Betreiber des Automaten gelassen. Er habe über seinen Rechtsanwalt die Staatsanwaltschaft schon im vorhinein informiert, das hauseigene Gutachten vorgelegt. Wie übrigens in anderen fränkischen Städten auch, etwa in Würzburg, Schweinfurt und Neustadt/Aisch. Dort stellt die Firma gerade ebenfalls neue Automaten auf. Mehr als 60 solcher Geräte betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben, vor allem in Hessen und Berlin.

Automat bald wieder gefüllt – oder doch nicht?

Geschäftsführer Carsten Schmid geht davon aus, dass auch in Nürnberg der Automat bald wieder läuft, nicht nur mit Schokoriegeln. Polizeisprecher Michael Konrad ist da nicht so optimistisch, jetzt müsse erst einmal die Analyse der Inhaltsstoffe abgewartet werden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth leitete die Kriminalpolizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Die sichergestellten Produkte werden nun im Rahmen eines chemisch-toxikologischen Gutachtens überprüft.