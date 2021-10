Verdacht auf versuchte Tötung: Mann nach Schlägerei in U-Haft

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Kötzting, bei der ein Mann seinem Kontrahenten mehrmals gegen den Kopf getreten haben soll, ermittelt die Polizei jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag, 14. Oktober.

Mann tritt Kontrahenten mehrmals gegen Kopf

Demnach gerieten die beiden Männer, ein 42-Jähriger und ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Cham, auf dem Gelände des Kommunalen Gesundheitszentrums in Bad Kötzting in einen Streit. In dessen Verlauf brachte der 42-Jährige den älteren Mann zu Boden, wo er ihm laut Polizei mehrmals „massiv gegen den Kopfbereich“ getreten haben soll.

Polizeistreife nimmt Tatverdächtigen fest

Eine Passantin, die den Vorfall beobachtete, alarmierte eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife. Der dringend Tatverdächtige 42-Jährige flüchtete daraufhin, konnte aber von den Beamten festgenommen werden. Rettungskräfte kümmerten sich um den 49-Jährigen. Er wurde mit – wie es heißt – „massiven Gesichtsverletzungen“ in ein Krankenhaus gebracht, wo er seither stationär behandelt wird. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Beide Männer waren während des Streits alkoholisiert, so die Polizei.

Überwachungsanlage liefert Beweismaterial

Im Zuge der Ermittlungen wurde unter anderem Videomaterial der Überwachungsanlage des Kommunalen Gesundheitszentrums ausgewertet. Dadurch erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 42-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg beantragte am Freitag, 15. Oktober, Haftbefehl gegen den Mann. Der 42-Jährige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Geschehen vom 14. Oktober machen können. Tatzeit war demnach etwa 18:45 Uhr.