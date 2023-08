Verdacht auf Vergiftung: Toter Rotmilan am Brombachsee

Am Brombachsee ist offenbar ein geschützter Rotmilan vergiftet worden. In der Nähe des toten Greifvogels sei neben einer toten Katze auch ein potenzieller Giftköder gefunden worden, teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) mit. Außerdem habe der tote Rotmilan typische Vergiftungserscheinungen gezeigt, so die Tierschützer weiter: Er hatte keine äußerlichen Verletzungen, aber verkrampfte Beine und offene Augen.

Verdacht auf illegales Kontaktgift

Einheimische hatten den toten Rotmilan am Samstag unweit des Dorfes Kalbensteinberg nördlich des Brombachsees gefunden. Sie informierten den LBV vor Ort. Die Vogelschützer entdeckten außerdem eine tote Katze und gleich daneben einen präparierten Kleinvogel, der wohl als Köder gedient habe. Aufgrund seiner stellenweise lila Färbung und auffälligen Granulat-Kügelchen geht der LBV davon aus, dass bei dem Köder das illegale Kontaktgift Carbofuran zum Einsatz gekommen ist.

Toxologische Untersuchungen

Deshalb hat der LBV eine pathologische und daran anschließende toxikologische Untersuchung des toten Rotmilans sowie der ebenfalls tot aufgefundenen Katze und des mutmaßlichen Giftköders in Auftrag gegeben. Das soll endgültig Aufschluss über die Todesursache der Tiere geben. Laut LBV seien die Hinweise auf absichtliche Vergiftung in diesem Fall so eindeutig, dass der Landesverband für Vogelschutz umgehend Strafanzeige erstattet habe.