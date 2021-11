Verdacht auf Scheinehen: Durchsuchung in Waldsassen

Im Kampf gegen Schleuserkriminalität haben deutsche und tschechische Polizeibeamte am Mittwoch zahlreiche Wohn- und Geschäftsräume von Verdächtigen in beiden Ländern durchsucht. Auch in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth wurde eine Wohnung durchsucht. Bei der Razzia wurde offenbar umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, wie die zuständige Bundespolizei in Stuttgart und die Staatsanwaltschaft in Kempten mitteilten.

Ermittlungen seit März

Ermittelt wird gegen einen mutmaßlichen, fünfköpfigen Schleuserring. Konkret sollen die Beschuldigten Scheinehen organisiert haben, um Vietnamesen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zur Arbeitsaufnahme zu verschaffen. Baden-württembergische und bayerische Behörden ermitteln nach eigenen Angaben seit März in dem Fall.