Verdacht auf Kinderpornographie: Würzburger muss vor Haftrichter

Auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wird der Hauptverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der zweite Verdächtige wird wieder auf freien Fuß gesetzt, da sich nach den ersten Ermittlungen der dringende Tatverdacht nicht erhärtet hat. Laut Polizei sind die Beamten dem Tatverdächtigen bei einem umfangreichen Ermittlungsverfahren auf die Spur gekommen. Dabei habe sich ein dringender Tatverdacht ergeben, wonach er kinderpornographisches Material im "Darknet" verbreitet habe – einem abgeschirmten Bereich des Internets. Das mutmaßlich von dem Beschuldigten selbst angefertigte und anschließend verbreitete Material zeigt nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich Jungen im Kindergartenalter.

Razzia in Würzburg

Im Zuge der Ermittlungen hatten die Beamten am Mittwoch (20.03.) mehrere Objekte in Würzburg durchsucht, darunter eine Kindestagesstätte. Zu ihr soll einer der Tatverdächtigen einen engen Bezug haben. "Man muss dazu sagen, dass es sich eben um eins der Objekte handelt, bei dem im Rahmen der Aufklärung die Möglichkeit bestand, dass der Täter mit Kindern in Kontakt getreten ist", so Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg. "Konkrete Hinweise darauf, dass tatsächlich Kinder der Kindertagesstätte Betroffene sind und von ihnen Aufnahmen gefertigt wurden, liegen derzeit noch nicht vor."