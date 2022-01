Verdacht auf Impfskandal im Kreis Passau erhärtet sich

Die Hinweise, dass im südlichen Landkreis Passau möglicherweise Placebo-Corona-Impfungen verabreicht wurden, erhärten sich - wenn auch nur allmählich. Laut dem Landratsamt Passau ergaben die Analysen der ersten 105 Blutproben, dass sieben Patienten gar keine Antikörper gegen das Coronavirus im Blut haben obwohl sie von ihren Ärztinnen vermeintlich gegen das Virus geimpft worden waren.

500 weitere Blutproben werden untersucht

Die Ergebnisse weiterer 500 Blutproben stehen noch aus. Mitarbeiter des bayerischen Landesamts für Gesundheit werten die Proben auf Antikörper aus, damit Rückschlüsse gezogen werden können, wer wirklich die volle Impfdosis und wer eine verdünnte bekommen hat.

Es geht um Körperverletzung und Abrechnungsbetrug

Ermittler hatten Ende Dezember zwei zusammengehörende Allgemeinarztpraxen im südlichen Landkreis Passau sowie Wohnungen durchsucht. Dabei wurden Akten und aufgezogene Spritzen beschlagnahmt. Im Fokus stehen zwei Ärztinnen, zwei Praxis-Angestellte und eine Patientin.

Zum einen sollen die Ärztinnen bei Patienten, die eine Corona-Impfung wollten, den Impfstoff über das vorgeschriebene Maß hinaus verdünnt haben. In diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Zum anderen sollen die Ärztinnen auch Patienten, die keine Spritze bekamen, den Impfstatus ausgestellt haben. Die Ärztinnen sollen die "Fake"-Impfungen außerdem abgerechnet haben. In diesen Fällen ermitteln die Polizisten wegen Abrechnungsbetrug und unrichtiger Bescheinigung von Schutzimpfungen.

1.000 Patienten betroffen

Die Ermittlungen leitet die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) mit Sitz in Nürnberg. Laut Ermittlungsbehörde haben die Ärztinnen von April 2020 bis Dezember 1.000 Patienten geimpft. Das Landratsamt schrieb alle an und informierte darüber, dass möglicherweise nicht der volle Impfschutz bestehe. 640 Männer und Frauen ließen sich daraufhin kurz vor Weihnachten in Ruhstorfs Niederbayernhalle Blut abnehmen.