Verdacht auf illegales Autorennen nach tödlichem Unfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Mühldorf am Inn hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens aufgenommen. Der 16-jährige wurde am Abend des 5. Februar von einem Golffahrer erfasst, als er an einer Ampel die Nordtangente überqueren wollte.

Autos und Speichermedien sichergestellt

Es hätten sich Verdachtsmomente ergeben, nach denen der Tod des Jugendlichen durch ein Autorennen verursacht wurde, so die Polizei. Mit richterlichen Beschlüssen sei es zu Hausdurchsuchungen gekommen, bei denen die Polizei Speichermedien und ein weiteres Auto sichergestellt hätte. Zuvor hatte die Polizei bereits das Auto des 21-jährigen Fahrers sichergestellt, der den 16-Jährigen überfahren hatte.

Führerscheine beschlagnahmt

Die beiden 21 Jahre alten Fahrer stammen aus dem Landkreis Mühldorf. Die Führerscheine der Beschuldigten wurden eingezogen. Gegen die beiden Männer wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ermittelt.

Unfallhergang ungeklärt

Unklar ist , ob der 16- Jährige am Freitag Abend bei Rot die Ampel an der Umgehungsstraße in Mühldorf überqueren wollte. Ebenfalls nicht geklärt ist , wie schnell der Unfallfahrer mit seinem VW Golf unterwegs war. Die Ermittlungen hat die Kripo Mühldorf übernommen.