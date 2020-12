Verdacht auf fahrlässige Tötung bei Brandkatastrophe in Nürnberg

Es bestehe ein Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Es gebe Anhaltspunkte, dass jemand die Rauchmelder in dem betroffenen Haus zu einem unbestimmten Zeitpunkt vor dem Brand entfernt habe. Wann und von wem werde noch ermittelt. Bei dem Feuer im März 2019 im Nürnberger Stadtteil Sandreuth waren eine 34-jährige Frau und ihre vier kleinen Kinder ums Leben gekommen.

Im Schlaf vom Feuer überrascht

Sie waren in der Nacht im Dachgeschoss des Hauses vermutlich im Schlaf von dem Feuer überrascht worden. Die Mutter, ein siebenjähriges Mädchen und ihre zwei Brüder im Alter von vier und fünf Jahren starben noch am Unglücksort an Rauchvergiftungen. Ein Säugling erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Brandursache noch immer unklar

Der Vater der Kinder war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die damals 68 und 69 Jahre alten Großeltern, deren 41-jährige Tochter sowie ein Achtjähriger erlitten bei dem Brand Verletzungen, konnten sich aber ins Freie retten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, konnten Brandfahnder und Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes bis heute nicht klären. Hinweise auf Brandstiftung wurden nicht gefunden.

Über den neuesten Stand der Ermittlungen hatten als erstes die "Nürnberger Nachrichten" berichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen voraussichtlich noch bis Anfang 2021 an.