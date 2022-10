Verdacht auf Brandstiftung: Mehrfamilienhaus-Brand in Hammelburg

Am Dienstagabend ist in Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Sechs Personen wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Der Schaden wird dem aktuellen Ermittlungsstand auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Bereits vergangene Woche war in dem Wohnkomplex ein Feuer ausgebrochen.

Feuer unter dem Dach ausgebrochen

Wie die Polizei mitteilt, sind Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 18 Uhr wegen eines Brandes in der Adolf-Kolping-Straße alarmiert worden. Als die erste Streifenbesatzung am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Wohnhauses. Die Einsatzkräfte konnten die Bewohner in Sicherheit bringen. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Laut Polizei haben sechs Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei davon sind Rettungskräfte der Feuerwehr.

Zweiter Brand innerhalb einer Woche

Bereits am vergangenen Donnerstag (29.09.2022) gab es einen Kellerbrand in dem Wohnkomplex, der aus drei Wohnhäusern besteht. Die Häuser sind baulich miteinander verbunden. Eines der Häuser ist seitdem unbewohnbar. Die Bewohner sind in Ausweichunterkünften untergebracht.

Brandstiftung nicht auszuschließen

Nun sind die Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt auf der Suche nach Bild- und Videoaufzeichnungen, um die Brandursache zu klären. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Diejenigen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die etwas zur Brandentstehung sagen können oder die Bilder oder Videos von dem Brand oder dem Einsatz der Rettungskräfte gemacht haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Schweinfurt zu wenden.