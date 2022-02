Verdacht auf Blausäure: UKR-Notaufnahme stundenlang gesperrt

Die Notaufnahme am Uniklinikum Regensburg ist am frühen Sonntagmorgen über mehrere Stunden gesperrt worden. Grund war der Verdacht, dass ein Patient mit Blausäure in Berührung gekommen sein könnte. Ein Labor konnte Entwarnung geben.