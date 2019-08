Verdacht auf Blaualgen: Polizei sperrt Badebucht am Mandichosee

Die Polizei hat die Badebucht am Ostufer des Mandichosees bei Merching (Landkreis Aichach-Friedberg) gesperrt, nachdem am Sonntagnachmittag dort zwei Hunde gestorben sind. Nachdem die Tiere im Wasser gewesen waren, zeigten sie plötzlich Vergiftungserscheinungen. Beide Hunde wurden nach Polizeiangaben sofort von ihren Haltern in eine Tierklinik gebracht, konnten dort aber nicht gerettet werden.

Sind Blaualgen schuld am Tod der Hunde?

Polizei und Wasserwirtschaftsamt haben sich sicherheitshalber für eine Sperrung der Badebucht entschieden, da das Wasser eventuell mit Blaualgen belastet sein könnte. Hinweise auf Giftköder gebe es dagegen nicht, betont die Polizei. Das Wasserwirtschaftsamt hat Wasserproben entnommen, erste Ergebnisse wird es wohl am morgigen Dienstag geben. Auch das Landesamt für Gesundheit in Oberschleißheim ist eingeschaltet, ebenso das zuständige Veterinäramt.

Badebucht am Mandichosee vorerst gesperrt

Die toten Hunde liegen jetzt noch in einer Tierklinik, derzeit wird geprüft, ob durch eine Obduktion Blaualgen nachgewiesen werden können. Bis Klarheit über den Tod der Hunde herrscht, sollen Badegäste sowie Hundehalter sich an die weiträumige Absperrung halten und beim Mandichosee besondere Vorsicht walten lassen, teilt die Polizei auch via Twitter mit.