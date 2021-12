Brandverletzungen bei Kindern: So vermeidet man sie

Meistens kommt es bei Kindern zu einer Verbrennung, weil die Eltern einen Moment lang unachtsam sind. Ein Teil der Fälle geht aber darauf zurück, dass Eltern ihr Kind beispielsweise mit Gewalt mit den Füßen oder Händen voran in die heiße Badewanne stecken.

Zum heutigen "Tag des brandverletzten Kindes" weist die Kinderchirurgische Klinik des Universitätsklinikums Augsburg darauf hin, dass insgesamt rund 50 Kinder jedes Jahr aufgrund von einer Verbrühung oder Verbrennung ins Krankenhaus kommen.

Risikofaktor Lockdown: Isolation, Stress, Gewalt

Wenn Hände oder Füße in heißes Wasser getaucht werden, verfärbt sich die Haut, sodass die Extremitäten wie knallrote Strümpfe oder Handschuhe aussehen. In solchen Fällen wird laut Uniklinikum sofort die Kinderschutzgruppe eingeschaltet.

Die Gefahr physischer oder psychischer Gewalt steigt, wenn Eltern im Homeoffice oder arbeitslos geworden sind, wenn Kinder im Homeschooling oder Quarantäne sind oder Kitas sogar geschlossen, oder wenn ohnehin belastete Familien auf sich alleine gestellt sind. In solchen Lockdown-Situationen wird die Gewalt zudem seltener bemerkt. Die normalerweise gut etablierte soziale Kontrolle durch Erzieher, Schulpsychologen und Kinderärzte funktioniert dann nicht mehr. Wenn dann - sagt Familientherapeutin Andrea Wimmer - keine Person außerhalb der Familie da ist, die Brandflecken oder andere Verletzungen sieht, beobachtet, wenn ein Kind sich verändert, nicht mehr isst oder spricht - dann sei die Situation eklatant.

So schützen Sie Ihr Kind

Im vielen Fällen passieren Brandverletzungen bei Kindern durch Unfälle. Folgende Vorsichtsmaßnahmen helfen, diese zu vermeiden:

Stellen Sie Tassen oder Kannen mit heißen Getränken weit entfernt vom Tischrand auf.

Verwenden Sie keine herunterhängenden Tischdecken.

Achten Sie bei Tauchsiedern oder Wasserkochern auf herabhängende Kabel.

Essen oder trinken Sie nichts Heißes, während das Kind auf Ihrem Schoß sitzt.

Kochen Sie möglichst auf den hinteren Herdplatten. Sichern Sie den Herd mit einem Gitter.

Topf und Pfannengriffe nach hinten drehen.

Brennendes Fett in der Pfanne mit einem Deckel ersticken, niemals mit Wasser löschen!

Fläschchen und Brei aus der Mikrowelle fühlen sich oft nur lauwarm an, obwohl der Inhalt kochend heiß ist. Daher gut umrühren und vor dem Füttern selbst probieren.

Lassen Sie Ihr Kind nie allein mit offenem Feuer.

Sperren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge konsequent weg. Unterschätzen Sie nicht die Reichweite Ihres Kindes – sie erhöht sich täglich.

Lassen Sie zu Beginn nie heißes Wasser in die Badewanne einlaufen. Verwenden Sie Mischbatterien.

Elektrische Geräte wie Fernseher, Stereoanlage und Computer beim Verlassen des Hauses nicht auf Stand-by-Betrieb lassen, sondern am Hauptschalter komplett ausschalten.

Fernsehgeräte nicht in der Nähe von Heizkörpern, Öfen und brennbaren Gegenständen aufstellen, zur Ableitung der entstehenden Wärme ist ein Mindestabstand von zehn Zentimetern zu anderen Einrichtungsgegenständen ratsam. Besuchen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs oder frischen Sie Ihre Kenntnisse regelmäßig auf.

Halten Sie die Rufnummer der Rettungsleitstelle am Telefon bereit!

Richtige Behandlung von Verbrennungen

Nach einer Verbrennung sollte keinesfalls mit Hausmitteln wie Quark, Eiern oder Zahnpasta hantiert werden. Der Facharzt für Kinderchirurgie in der Kinderchirurgischen Klinik, Christoph Gielok, empfiehlt im Falle einer Verbrennung oder Verbrühung, die betroffene Hautpartie an Arm oder Bein kurz mit lauwarmem Wasser zu kühlen. Brandverletzungen von Kleinkindern sind am besten mit einem Baumwolltuch abzudecken. Auch schmerzstillende Säfte oder Zäpfchen dürfen verabreicht werden. Wichtig sei es, den Wärmehaushalt des Kindes zu stabilisieren und es in eine Decke oder eine Rettungsfolie einzuhüllen.

Lebensgefahr bei Verbrennungen ab acht Prozent der Haut

Wie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. mitteilt, besteht bei Kleinkindern bereits Lebensgefahr, wenn nur acht Prozent der Körperoberfläche verbrannt sind. Die Einschätzung der Verbrennungsfläche erfolgt nach der Neunerregel. Danach werden bei Kindern Verbrennungen des Kopfes und des Halses mit 16 Prozent angesetzt, Arme je mit neun Prozent, Vorder- und Rückseite des Rumpfes je 16 Prozent und Beine je mit 17 Prozent.

In Abhängigkeit von der Verletzungsschwere sollte dann auch der Transport im Rettungswagen in eine Kinderklinik oder eine auf die Behandlung von brandverletzten Kindern spezialisierte Klinik oder ein Schwerbrandverletztenzentrum für Kinder und Jugendliche erfolgen.