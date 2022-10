Fluss-Tote wurde Opfer eines Gewaltverbrechens - Soko ermittelt

Es ist Montagnachmittag, als ein Zeuge einen toten Körper entdeckt, der in der Prien treibt, etwa zehn Kilometer flussabwärts von Aschau. Bei der Leiche handelt es sich um eine junge Frau, zunächst ist unklar, was passiert war. Klarheit bringt die Obduktion, deren Ergebnis die Polizei heute veröffentlichte: Laut Gerichtsmedizin wurde die 23-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens. Bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wurde nun zur Aufklärung des Falles eine 40-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte die 23-jährige Frau am Sonntagabend in ihrem Wohnort, in Aschau im Chiemgau, einen Musikclub namens "Eiskeller" besucht und diesen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr verlassen. Was danach geschah, ist noch unklar. Ein Zeuge entdeckte am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Leichnam der Frau in der Prien, etwa zehn Kilometer flussabwärts von Aschau im Gemeindebereich von Prien am Chiemsee.

Ergebnis der Obduktion: Gewalteinwirkung

Bei der Obduktion im Institut für Gerichtsmedizin in München wurden eindeutige Spuren festgestellt, die darauf hinweisen, dass die Frau durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben kam. Nähere Informationen zu der Art der tödlichen Verletzung hat die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht veröffentlicht.

40-köpfige Sonderkommission zur Aufklärung

Zur Aufklärung des Gewaltverbrechens wurde bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Sonderkommission "Club" mit 40 Beamtinnen und Beamten eingerichtet. Bereits seit gestern suchen Einsatzkräfte am Fundort der Leiche und am Wohnort der 23-Jährigen den Fluss nach Spuren und Beweismitteln ab, mit Unterstützung von Hunden und einer Einsatzhundertschaft. Außerdem wurde ein Fahndungsfoto der 23-Jährigen veröffentlicht, die Sonderkommission bittet Zeugen um Hinweise.