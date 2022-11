Verbraucherzentrale Bundesverband klagt gegen Stromanbieter

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen ist der Ansicht, dass diese Erhöhungen unzulässig sind, da in den Verträgen keine Preisanpassungen vereinbart sind. Der Verband will deshalb am Berliner Kammergericht erreichen, dass die Unternehmen ihre Preisgarantien für Strom und Gas auch in der aktuellen Energiekrise einhalten müssen.

Verbraucher könnten Anspruch auf ursprüngliche Preise haben

Betroffene können sich auf der Seite des Verbands unter der Rubrik "Musterklagen" informieren und dort auch mit einem Klage-Check prüfen, ob eine Beteiligung im jeweiligen Fall überhaupt möglich ist.

Sollte die Musterfeststellungsklage des Verbands Erfolg haben, hätten teilnehmende Verbraucher Anspruch auf eine Abrechnung zu den ursprünglich vereinbarten Strom- und Gaspreisen, so der Verband. Auch Schadensersatz komme in Betracht. Der Verband prüft nach eigenen Angaben auch eventuelle Klagen gegen andere Energieanbieter, "die durch fragwürdige Preiserhöhungen auffallen."