Verbraucherüberschuldung in Unterfranken erneut gestiegen

Spürbar verschärft hat sich laut Creditreform die Überschuldung der Unterfranken vor allem in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen. Mittlerweile weisen 8,98 Prozent dieser Personen Überschuldungsmerkmale auf. Am höchsten ist die Schuldnerbetroffenheit aber weiter in der Altersgruppe der 30- bis 39-jährigen Unterfranken mit einer Schuldnerquote von 10,11 Prozent, so die Auswertungen der Creditreform AG.