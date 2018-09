28.09.2018, 15:27 Uhr

Verbrauchermesse Main-Spessart-Expo startet

Am Samstag startet die alle zwei Jahre stattfindende Main-Spessart-Expo auf der Mainlände in Lohr am Main. Die Messe ist erstmals vom Frühjahr auf den Herbst verlegt worden und wurde um einen Tag verlängert.