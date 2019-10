Verbraucherberatung Hof in neuem Domizil

Die Verbrauchezentrale Bayern hat heute Nachmittag in Hof ihre neue Geschäftsstelle eröffnet. Nach dem Umzug ist die Beratungsstelle Hof nun verkehrsgünstig am Rande der Innenstadt untergebracht (Hans-Böckler-Straße 1a).

Hof neben Bamberg einzige Beratungsstelle in Oberfranken

Geschäftsstellen-Leiter Meinhard Krems berät hier Verbraucherinnen und Verbraucher aus einem weiten Umkreis des nördlichen Oberfrankens und der Oberpfalz. Denn neben Bamberg ist Hof die einzige Beratungsstelle in Oberfranken, so Marion Zinkeler, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Bayern heute in Hof. Bayernweit gibt es 16 Beratungsstellen. "Auch in Bayreuth würden wir gerne eine Beratungsstelle eröffnen – wir hoffen auf Förderer aus der Stadt", so Zinkeler im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Anlaufstation für vielseitige Beratungsgespräche

In Hof hat Meinhard Krems und die Energie-Beraterin Annerose Schönherr jährlich über 3.000 Beratungsgespräche und Kurz-Auskünfte. Die Palette reicht von überzogenen Handwerker-Rechnungen über Ärger mit Telefon- und Internet-Anbietern bis hin zu ausführlichen, Anbieter unabhängigen Beratungen für Versicherungen und Altersvorsorge. Auf großes Interesse stößt die persönliche Energie-Beratung vor Ort. Für Wohnungsmieter ist dieses Angebot aufgrund einer Gesetzesänderung nun kostenlos.