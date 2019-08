Verbraucher bewerten Konjunkturaussichten schlechter

Die Konjunkturaussichten in Deutschland werden von den Verbrauchern deutlich schlechter eingeschätzt als im Vormonat, heißt es in dem aktuellen Konsumklima, den das Marktforschungsunternehmens GfK in Nürnberg am Mittwoch (28.08.19) veröffentlicht hat.

Der Wert des Konsumklimas sei mit 9,7 Punkte unverändert, allerdings schwächen sich die Konjunkturaussichten weiter ab, so Marktforscher Rolf Bürkl.

„Die Verbraucher geraten mehr und mehr in den konjunkturellen Abwärtsstrudel“. Rolf Bürkl Marktforscher GfK Nürnberg

Turbulenter Welthandel

Schuld seien der Handelskonflikt mit den USA oder die anhaltenden Diskussionen um einen Brexit. Die Konsumlaune der Deutschen sei allerdings weiter vorhanden, so die Nürnberger Marktforscher. Risiken könnten allerdings durch die zunehmende Angst vor Arbeitsplatzverlust entstehen.

Für eine stabile Binnennachfrage sei eine stabile Situation auf dem Arbeitsmarkt wichtig. Derzeit sind die Einkommensaussichten der Verbraucher noch recht gut, so Bürkl. Sollte sich der Arbeitsmarkt abschwächen, sei auch die finanzielle Lage der privaten Haushalte betroffen. Derzeit geben die Deutschen ihr Geld weiterhin gerne aus: "Sparen ist nach wie vor unattraktiv," so Marktforscher Rolf Bürkl .