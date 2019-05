Verbrannter Autofahrer von Hahnbach: Identität weiter unklar

Auch drei Tage nach dem tödlichen Unfall in Hahnbach mit einem verbrannten Autofahrer ist die Identität des Opfers immer noch nicht zweifelsfrei geklärt. Möglicherweise handelt es sich um einen US-Soldaten. Eine DNA-Analyse soll in der kommenden Woche darüber Aufschluss geben, wie die Polizei in Sulzbach-Rosenberg auf Anfrage mitteilte.

Unfallauto gehörte US-Soldaten

In der Nacht zum Mittwoch war ein BMW-Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit gegen das Obere Markttor von Hahnbach gerast. Der Wagen hatte sofort Feuer gefangen, auch der Torbau brannte zu großen Teilen ab. Das Auto war auf einen Angehörigen der US-Armee zugelassen. Ob er den Wagen auch gefahren hat, muss jetzt per Gen-Analyse geklärt werden.

Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter aufklären. Hier ist ein Ergebnis erst in einigen Wochen zu erwarten, hieß es bei der Polizei.