Verbrannte Leiche bei Ansbach: Fremdeinwirkung ausgeschlossen

Den Ermittlern zufolge ist der Mann ohne Fremdeinwirkung ums Leben gekommen. Es gebe nichts an dem Leichnam, was auf etwas anderes schließen lassen könne, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Eine Rauchgasvergiftung wird demnach als Todesursache angegeben. Der Mann ist danach in der Gartenhütte bei Liegenbach im Landkreis Ansbach verbrannt.

Identität des Mannes weiterhin ungeklärt

Bislang wissen die Ansbacher Kriminalpolizisten noch nicht, um wen es sich bei dem Toten handelt. Sie ermitteln weiter mit Hochdruck daran, die Identität zu klären. Am Montagmorgen gegen 5 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine brennende Gartenhütte in der Nähe des Ansbacher Ortsteils Liegenbach gemeldet.

Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr dann die stark verbrannte Leiche in der Gartenhütte.