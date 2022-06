Verbotenes Autorennen mit tödlichem Unfall: Bewährungsstrafen

Das Amtsgericht Dillingen sah es als erwiesen an, dass sich die beiden 21 und 20 Jahre alten Männer auf einer Kreisstraße bei Bissingen ein verbotenes Autorennen geliefert haben. Beide Autos waren laut Gutachten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 139 Stundenkilometern unterwegs. Das Gericht hat die jungen Männer deshalb jeweils zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren nach Jugendstrafrecht verurteilt. Beide Fahrer seien ortskundig und hätten gewusst, dass es gefährlich ist, was sie tun, so die Richterin.

Illegales Autorennen oder missglücktes Überholmanöver?

Die Frage, ob der tödliche Unfall tatsächlich ein illegales Autorennen war oder ein missglücktes Überholmanöver, stand im Mittelpunkt des Prozesses. Beide Angeklagten ließen über ihre Anwälte erklären, dass es sich nicht um ein Autorennen gehandelt habe. Seit 2017 sind solche Rennen keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Stirbt dabei ein Mensch, droht Erwachsenen eine Strafe von bis zu zehn Jahren Gefängnis.

Anwalt: Tragischer Fahrfehler

Der Anwalt des Unfallfahrers hatte zuvor auf fahrlässige Tötung plädiert und eine Jugendhaftstrafe von einem Jahr zur Bewährung gefordert. Er sprach von einem tragischen Fahrfehler beim Überholen, als sein Mandant links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der Anwalt des zweiten Fahrers, der nicht in den Unfall verwickelt war, hatte einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Auch aus seiner Sicht sei es lediglich ein Überholvorgang gewesen.

Zeugin: Autos fuhren nebeneinander

Ausschlaggebend war für die Richterin letztendlich die Frage, ob und wie lange die beiden Autos nebeneinanderher gefahren sind, um ein Wettrennen von einem normalen Überholvorgang zu unterscheiden. Eine Anwohnerin, die das Geschehen von ihrem Balkon aus in einigen hundert Metern Entfernung beobachtet hatte, erklärte vor Gericht, dass die Autos der beiden Angeklagten auf gleicher Höhe längere Zeit nebeneinander gefahren seien. Das bestätigte auch der Ehemann der Zeugin.

Angeklagte zeigen Reue

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs ließ über seinen Anwalt mitteilen, er habe durch den Unfall seinen besten Freund verloren. Er würde alles dafür geben, den Unfall ungeschehen zu machen, es tue ihm unendlich leid. Der 19-jährige Beifahrer war noch an der Unfallstelle verstorben, er war nicht angeschnallt gewesen und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Während der Verhandlung saßen beide Angeklagte in sich gekehrt auf ihren Plätzen. Vor der Urteilsverkündung äußerten sich beide jedoch noch kurz und erklärten, dass es ihnen leid tue. Die Führerscheine der beiden Verurteilten werden eingezogen, sie dürfen frühestens in sechs Monaten wieder einen Führerschein beantragen. Außerdem müssen beide jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.