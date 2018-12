Verbotene Kobra-Präparate in Wohnung gefunden

Der 18-Jährige war am Montagabend in einer Imbissbude und hatte dort sein Handy vergessen. Als er das eine Stunde später zu Hause bemerkte, hatte die Imbissbude aber schon geschlossen. Er stieg über ein Fenster in den Kiosk ein und suchte nach seinem Handy. Passanten verständigten daher die Polizei.

Ausgestopfte Kobras kämpfen mit einem Mungo

Um die Identität zu klären, suchten die Polizisten die Wohnung des 18-Jährigen auf und fanden die beiden ausgestopften Kobras im Eingangsbereich. Sie waren auf einem Gestell drapiert. Dargestellt war eine Szene, in der die beiden Kobras mit einem Mungo kämpfen. Sowohl für die Einfuhr als auch für den Besitz der ausgestopften Tiere braucht es eine entsprechende Genehmigung. Diese hat der 18-Jährige nicht vorzuweisen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen.

Der Besitzer der Imbissbude bestätigte der Polizei übrigens das vergessene Handy. Er wollte dem 18-Jährigen noch hinterherlaufen, als er das vergessene Handy fand, erreichte ihn aber nicht mehr.