Verbotene Beziehung: Fotos aus NS-Zeit dokumentieren Demütigung

Es war in der Zeit des Nationalsozialismus kein Einzelfall, dass Frauen öffentlich gedemütigt worden sind, weil sie Liebesbeziehungen mit polnischen Zwangsarbeitern oder französischen Kriegsgefangenen unterhalten haben. Doch in den meisten Orten sind diese Aktionen völlig in Vergessenheit geraten. In Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz sind jetzt Fotos aufgetaucht, die zeigen, wie einer Frau von Nazis die Haare abgeschnitten werden.

Der Sulzbacher Fotograf Bernd Müller ist derzeit dabei, den Nachlass seines Großvaters Otto Müller aufzuarbeiten, der ein Fotogeschäft führte und auch in der NS-Zeit fotografiert und gefilmt hat. Mit dabei: Nazi-Aufmärsche, ein Faschingsumzug - oder ein Trachtenfest, bei dem die Trachtler tanzen und dahinter Hakenkreuzfahnen wehen.

Dokumentierte Demütigung

Im Nachlass seines Großvaters entdeckte Bernd Müller auch drei außergewöhnliche Fotos. SA-Männer in Uniform, mit Hakenkreuzbinden am Arm, stehen um eine Frau herum. Einer der Nazis hat eine Trommel umgehängt, andere halten die Frau fest, einer der Männer grinst sichtbar genüsslich. Währenddessen beginnt einer der Täter der Frau die dunkelbraunen Haare abzuschneiden. Die Frau weint, hält sich eine Hand vors Gesicht. Dahinter feixende Kinder. Einer der Männer hält ein Schild in die Höhe. "Pfui! Schande! Volksverräterinnen an den Pranger!" steht auf einer Seite, auf der anderen Seite steht: "Diese deutsche Volksverräterin hatte geschl. Verkehr mit Polen!".

Szene vor Rathaus in Sulzbach verortet

Gemacht wurden die drei Fotos direkt vor dem Rathaus in Sulzbach, sagt Bernd Müller. Die Fotos waren für ihn ein Schock. Die Aufnahmen sind kurz nacheinander geschossen worden. Der furchtbare Anblick einer völlig geschorenen Frau bleibt dem Betrachter erspart.

Überrascht von dem Foto-Fund ist auch Stadtarchivar Johannes Hartmann. Der Eingang zum Rathaus sieht heute anders aus, es wurde in den 1950er Jahren umgebaut. Auf den Fotos sieht man das Schild "Sparkasse", wilder Wein rankt sich um das historische Gebäude. Johannes Hartmann holt Bücher mit alten Fotos vom Rathaus. Sein Urteil: Die erschütternden Szenen spielten sich eindeutig vor dem Rathaus in Sulzbach ab.

Wenn eine Liebesbeziehung zur Straftat wird

Was war passiert? Ein Polizist hatte am 28. Mai 1940 gegen Abend - so um 19 Uhr - ein Paar auf einer Bank am Stadtweiher angetroffen und den Verdacht geschöpft, dass sie "in intimeren Beziehungen stehen", wie er später zu Protokoll gab. Der Polizist ging der Sache nach und sah seinen Verdacht bestätigt. Der Mann war der polnische Zwangsarbeiter Kasimir Jaskulski, der in der Maxhütte beschäftigt war, die Frau eine Deutsche. Polen galten bei den Nazis als "rassisch minderwertig", Liebesbeziehungen mit ihnen waren streng verboten. Das Paar wurde verhaftet, verhört - und gestand.

Der Landrat berichtet am 29. Mai 1940 an die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Regensburg: "Die Genannten wurden bis auf Weiteres in Polizeihaft genommen und ins Amtsgerichtsgefängnis Amberg eingeliefert, die Frau nach vorheriger Rücksprache mit der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeistelle Regensburg. Vor der Festnahme wurde gegen die Frau von der Partei mit Haareabschneiden vorgegangen, auch wurde sie mit einem Plakat, das auf die Tat hinwies, durch die Stadt geführt."

Zur Strafe ins Konzentrationslager

Johannes Hartmann kennt keinen anderen derartigen Vorfall in Sulzbach "Das ist dieser Fall", sagt der Stadtarchivar. Die Folgen waren furchtbar. Der polnische Zwangsarbeiter Kasimir Jaskulski kam in das Konzentrationslager Dachau und trug dort die Häftlingsnummer 18920. Noch 1940 wurde er in das KZ Auschwitz überstellt. Dort verliert sich seine Spur, wie die Arolsen Archives mitteilen.

Die Frau wurde, wie es in diesen Fällen üblich war, ohne Prozess und Urteil ins Frauen-KZ Ravensbrück bei Berlin eingewiesen. Sie wird nach eineinhalb Jahren KZ-Haft entlassen und kehrte sehr krank in ihre Heimat nach Rheinland-Pfalz zurück. Das geht aus ihrem Antrag auf Entschädigung hervor, der beim Landesentschädigungsamt Rheinland-Pfalz liegt.

Öffentliche Demütigung von Frauen kein Einzelfall

Dass Frauen öffentlich gedemütigt wurden, war im Nationalsozialismus kein Einzelfall. In Landshut wurden zwei Frauen durch die Altstadt getrieben, weil sie mit französischen Kriegsgefangenen Verhältnisse gehabt haben sollen. Das dokumentiert eine Fotoserie, die vor einigen Jahren von Mario Tamme, einem Mitarbeiter des Stadtarchivs gefunden und veröffentlicht wurde. Die Frauen wurden in das Gefängnis eingeliefert und zu Haftstrafen verurteilt, aber ihnen wurden bei oder vor der öffentlichen Demütigung nicht die Haare geschoren. Aber auch das gab es andernorts und es wurde auch andernorts fotografiert.

Frauen durch die Stadt getrieben

In der Stadt Dachau wurden zwei jungen Frauen die Haare geschoren, anschließend wurden sie durch die Stadt getrieben, weil sie mit französischen Kriegsgefangenen ein Liebesverhältnis hatten. Auch sie wurden zu Haftstrafen verurteilt.

In der Stadt Regen im Bayerischen Wald war es eine Jugendliche, die einen Polen geküsst haben soll und furchtbar gedemütigt wurde. Die Aktionen in Dachau und Regen wurden Nachkriegsaussagen zufolge fotografiert. In beiden Orten sind die Fotos verschwunden. In Sulzbach-Rosenberg sind die Fotos, von denen niemand wusste, jetzt aufgetaucht.

Bernd Müller hat sie an das Stadtarchiv gegeben. Das war im Sinne von "Nie wieder!" sagt er. Die Aufnahmen sollen eine Mahnung sein, dass so etwas nie wieder geschieht, betont der Fotograf.