Verbot von Großveranstaltungen: Betroffene in Mittelfranken

Die Absage aller Großveranstaltungen im Sommer trifft aufgrund der vielen traditionsreichen Volksfeste vor allem Schausteller hart, die Entscheidung war für sie ein Schock. Bis zum Mittwoch waren sie noch im Glauben, dass sie nach dem April wieder ihr Geschäft aufnehmen könnten, sagte Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Verbandes reisender Schausteller und Handelsleute, dem Bayerischen Rundfunk. "Es ist eine gewisse Schockstarre eingetreten, es geht jetzt noch verstärkt um Existenzen", so Kalb weiter. Viele Branchen seien betroffen, aber die Schausteller kämen aus der Winterpause, das Sommergeschäft ist für sie entscheidend. Das jetzige Verbot komme einem Berufsverbot gleich. Deshalb hatten sie auch ein Konzept entwickelt, wie Volksfeste trotz Corona stattfinden könnten. Kalb möchte in dieser Hinsicht nicht, dass fränkische Volksfeste mit einer Party oder mit dem Oktoberfest verglichen werden. Mit den entwickelten Konzepten und dem Wunsch einer Öffnung zumindest im Herbst, will sich Kalb an Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wenden. "Wir sind keine Party, wir sind Familienfeste", sagt der Schausteller.

Nürnberger "Rock im Park" abgesagt

Die Frankenmetropole ist mit seinen vielen Festivals und Open-Air-Veranstaltungen besonders betroffen. Schon vor dem bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen hat die Stadt Nürnberg einige seiner beliebten Feste abgesagt. So teilte die Stadt bereits vergangene Woche mit, dass der Frühjahrs-Trempelmarkt nicht wie geplant am 8. Und 9. Mai stattfinden wird. Auch die beliebte "Blaue Nacht", die mit durchschnittlich 130.000 Besuchern als größte Kultur- und Museennacht in Deutschland gilt, wurde auf April 2021 verschoben. Aktuell hätte auch das Nürnberger Frühlingsvolksfest stattfinden sollen. Am Ostersamstag wäre die Eröffnung gewesen. Die Veranstalter hoffen aber noch, dass das zumindest das Herbstfest stattfinden kann. Auch das Klassik Open Air ist von dem Verbot betroffen. Bei freiem Eintritt kommen laut den Veranstaltern jährlich etwa 160.000 Menschen in den Nürnberger Luitpoldhain, "Europas größtem und grünstem Konzertsaal". Lange haben die Veranstalter von Rock im Park ihre Planungen fortgeführt. Nun ist aber klar, dass das Festival nicht stattfinden wird. Auch der Christopher-Street-Day Nürnberg und das Bardentreffen sind abgesagt.

Kann die Fürther Michaelis-Kirchweih stattfinden?

In Fürth fallen in den Zeitraum des Verbots unter anderem das New-Orleans-Festival und das Fürth-Festival. Auch der Grafflmarkt, der eigentlich am 26. und 27. Juni in der Fürther Gustavstraße stattfinden sollte, wird wohl abgesagt werden. Die Stadt Fürth hatte sich bereits vor dem am Mittwoch verkündeten allgemeinen Verbot darauf festgelegt, Veranstaltungen bis Ende Mai abzusagen. Wie es jetzt genau in der Kleeblattstadt weitergehe, sei noch nicht abschließend diskutiert, sagte eine Sprecherin der Stadt dem Bayerischen Rundfunk. Der Grafflmarkt findet normalerweise zweimal im Jahr statt. Ob das Verbot von der Stadt auch auf den zweiten Termin im September ausgeweitet wird, ist im Moment nicht klar. Auch ob die Michaelis-Kirchweih, die 2018 sowohl in die Liste des bayerischen Kulturerbes als auch in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, Ende September wie geplant stattfinden kann, ist ebenfalls unklar. Sowohl was den Grafflmarkt im Herbst als auch die Kirchweih angeht, werden Entscheidungen spätestens Mitte August getroffen, sagte André Hollitzer vom städtischen Marktamt. "So weit vorgreifen kann im Moment keiner."

Erlanger Kellertage statt Bergkirchweih?

Auch auf der Homepage der Stadt Erlangen findet sich der Hinweis, dass "alle Veranstaltungen bis auf weiteres verboten und abgesagt" sind. Die Fotos der einzelnen Veranstaltungshinweise sind rot eingefärbt, ein einzelnes Wort – "Abgesagt" – steht auf jedem Bild. Das trifft natürlich auch die Erlanger Bergkirchweih. Eigentlich hatten die Veranstalter ihre Entscheidung, ob das Fest stattfinden kann, für nach den Osterferien angekündigt. Das Verbot nimmt ihnen diese Entscheidung nun ab. Intern habe man schon vor drei Wochen entschieden, dass das Traditionsfest abgesagt werden würde, auch wenn noch etwas Resthoffnung vorhanden gewesen sei, sagte der Braumeister und Inhaber von Steinbachbräu, Christoph Gewalt, dem Bayerischen Rundfunk. Gesundheitlich stehe er zu 100 Prozent zu dieser Entscheidung. Wirtschaftlich sei es schwerer. Viele Kollegen verdienten mit der Bergkirchweih ihren Jahresumsatz, es gebe "deutliche Signale von Kollegen, die existenzielle Probleme kriegen werden", so Gewalt weiter. Richtung Stadt haben er und andere nun den Wunsch geäußert, als Ersatz im Herbst die "Erlanger Kellertage" ins Leben zu rufen. Ohne Musik und mit Sicherheitsvorkehrungen, damit die Wirte wenigstens einen Teil ihrer Verluste kompensieren könnten.

Keine Musik-Festivals im Landkreis Ansbach

Auch die über die Region hinaus bekannten Musik-Festivals im Landkreis Ansbach sollten eigentlich im Sommer stattfinden und liegen damit im Zeitraum des Veranstaltungsverbots. So findet zum Beispiel das Biberttal-Festival in Dietenhofen-Andorf nicht statt, teilten die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite mit. Was mit den Tickets passiert, sei noch offen. Der neue Termin ist auf den 21.-23. Mai 2021 datiert. Das Metal-Festival Summer Breeze in Dinkelsbühl (12.-15.08.) und das Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber (06.-09.08.) sind ebenfalls abgesagt. Vergangene Woche war noch unklar, ob das Taubertal-Festival stattfinden kann. Der Pressesprecher der Konzertagentur Rothenburg freut sich zwar über die Klarheit durch das Verbot, allerdings könne man auch heulen, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Man tue jetzt so, als hätte es dieses Jahr nicht gegeben und verschiebe alles auf das kommende Jahr. Die Tickets behalten für 2021 ihre Gültigkeit. Auch die Dinkelsbühler Kinderzeche und ihr Festumzug mit rund 3.000 Beteiligten wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Meistertrunk in Rothenburg ob der Tauber ist bereits vergangene Woche abgesagt worden. Im kommenden Jahr soll er zu seinem 140-jährigen Jubiläum aber besonders groß gefeiert werden, teilte Vorstand Uwe Weinhardt mit. Dafür werde aktuell bereits fleißig geplant.

Bier und Sport im Fränkischen Seeland

Der Challenge Roth, der die kleine Stadt weltbekannt gemacht hat, wird in diesem Jahr ebenfalls nicht stattfinden. Der weltweit größte Langstrecken-Triathlon ist bereits Ende März abgesagt worden. Das Rennen hätte am 5. Juli ausgetragen werden sollen. In der Hopfenstadt Spalt fallen im Jahr 2020 auch die vielen Veranstaltungen rund um das Thema Bier aus. So ist zum Beispiel die Spalter Bierwoche und das Spalter Brauereifest abgesagt worden. "Heiße Rhythmen" und "grooven Sound" versprechen die Organisatoren des Altmühlseefestivals auf ihrer Veranstaltungsseite. Auch dieses Fest wird nicht wie geplant am 22.08. stattfinden.