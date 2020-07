Verbot von Alkohol "to go": Kulmbach zieht positives Fazit

In Kulmbach sind die strengen Vorschriften zum Verkauf von Alkohol in der Öffentlichkeit bisher gut umgesetzt worden. Wie Jonas Gleich, Sprecher der Stadt Kulmbach, dem BR auf Nachfrage bestätigt, sei es am Wochenende in der Altstadt ruhiger zugegangen als zuvor. Zudem seien auch die Abstandsregeln besser eingehalten worden.

Auch Kulmbach verbietet Alkohol "to go"

Die strengeren Vorschriften verbieten unter anderem den Verkauf von alkoholischen Getränken zum Mitnehmen nach 20 Uhr. Ähnliche Auflagen im Umgang mit alkoholischen Getränken in der Gastronomie sorgten zuletzt in Bamberg für Aufsehen. In Kulmbach werden diese Regeln bis auf Weiteres bestehen bleiben und auch kontrolliert, heißt es aus dem Rathaus.

Gastwirt aus Kulmbach sieht kein Problem

Der Kulmbacher Gastwirt Matthias Wuschek ist der Meinung, dass das vergangene Wochenende für alle Gastronomen, die sich an die bereits bestehenden Corona-Regeln gehalten hätten, ein ganz gewöhnliches war – trotz des Verbotes, nach 20 Uhr keine to-go-Getränke mehr zu verkaufen. Er glaubt, dass vor allem Restaurants und Bars von den strengeren Vorschriften beeinträchtigt würden, die sich bereits zuvor nicht an die Corona-Regeln gehalten und auch stehende Gäste bedient hätten.

Obere Stadt: Alkoholische Getränke werden mitgebracht

Wie Wuschek sieht auch Barbesitzer Sven Schelhorn das Problem der Menschenansammlungen darin, dass es vereinzelt Menschen gebe, die ihre alkoholischen Getränke mitbringen und auf der Straße trinken. Dadurch könne der Anschein entstehen, dass die Bars sich nicht an die Regeln hielten. Dass die Polizei nun öfter und früher am Abend patrouilliere, begrüße Wuschek.

Fotos von größeren Menschengruppen waren Auslöser

Zum Hintergrund: Am 30.06.20 informierte die Stadt Kulmbach über ein gemeinsames Gastronomiekonzept für die zur Altstadt gehörende Obere Stadt, am vergangenen Wochenende traten die strengeren Auflagen erstmals in Kraft. Auslöser waren in den Medien veröffentlichte Fotos von größeren Menschenansammlungen in diesem Bereich. Daraufhin habe die Stadt Kulmbach in Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Gesundheitsamt und Gastwirten ein Konzept erarbeitet. Dabei haben die Wirte zum Teil zwar für mehr Tische oder größere Freischankflächen plädiert, zu Beschwerden sei es im Vorfeld aber nicht gekommen, so Gleich.

Zuletzt keine Corona-Fälle in Kulmbach

Gemäß den aktuellsten Zahlen (Stand: 11.07.20, 09.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), verzeichnete Kulmbach in den vergangenen sieben Tagen keine Neu-Infektion. Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner liegt bei 342,40 und damit unter dem bayerischen Durchschnitt (376,05).