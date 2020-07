Verbot von Alkohol "to go" in Bamberg endet

Das Verkaufsverbot von Alkohol "to go" in Bamberg endet. Ab Freitag dürfen Gaststätten und Geschäfte in der Innenstadt vorerst wieder alkoholische Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Im Stadtrat hat Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) ein erneutes Verbot in Aussicht gestellt, sollten sich die Bürger erneut unvernünftig zeigen.

Verstöße gegen Infektionsschutz: Erneutes Verbot droht

Die Stadtverwaltung wolle es zunächst aber bei einem Appell an die Vernunft belassen. Sollte jedoch wieder der Infektionsschutz von vielen Menschen außer Acht gelassen werden, denke man über eine Verlängerung des Verbotes nach, so Starke. Am Montag wollen sich Gastronomen, Polizei und Vertreter der Stadtverwaltung zu einem Erfahrungsaustausch treffen.

Kein Alkohol "to go" nach Menschenaufläufen in der Sandstraße

Anfang Juli hatte die Stadt Bamberg das Verbot als Reaktion auf große Menschenansammlungen in der Kneipenmeile Sandstrasse erlassen. Freitags, Samstags und an Tagen vor einem Feiertag durften Gaststätten und Geschäfte seitdem aufgrund einer Allgemeinverfügung nach 20 Uhr keinen Alkohol "to go" mehr verkaufen. Bei Gastwirten stieß das Verbot auf Kritik. Gerade nach der Corona-Krise sei die Branche auf Umsätze angewiesen, hieß es aus der Bamberger Gastro-Szene. Auch in Kulmbach gibt es ein derartiges Verbot. Dort soll es vorerst bestehen bleiben.