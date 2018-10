Verbot sexistischer Werbung: Worauf es dabei ankommt

Eine meterhohe Plakatwand auf dem Münchner Marienplatz, darauf in Überlebensgröße: Ein brasilianisches Model im schwarzen Bikini. Diese Werbung eines Bademodenherstellers hatte vor 2016 in München für Diskussionen gesorgt. Es ging auch um die Frage, ob das sexistisch ist oder nicht. Immer wieder gibt es ähnliche Beispiele, etwa ein Plakat, das schon an Münchner Bushaltestellen hing: Zwei junge Frauen ziehen sich offenbar gerade in einem Auto um. Sie tragen fast nur Unterwäsche. Daneben liegen Zigarettenschachteln einer bekannten Marke. Was ist nun sexistische Werbung, was nicht?

Der „Produktzusammenhang“ ist wichtig

Jahrelange Erfahrung mit dieser Unterscheidung hat zum Beispiel das Ulmer Frauenbüro. In der schwäbischen Stadt gilt schon seit Mitte der 1990er Jahre eine ähnliche Regelung wie jetzt in München. Wenn im Ulmer Frauenbüro Beschwerden über bestimmte Werbeplakate eingehen, werden sie von Leiterin Diana Bayer und ihren Kolleginnen geprüft. Sie orientieren sich dabei an der Definition nach dem Regelwerk des Deutschen Werberats, einer Selbstkontrolleinrichtung der Werbewirtschaft.

„Eine Werbung ist dann sexistisch, wenn die sexuelle Attraktivität einer Frau als Werbemittel eingesetzt wird, zum Beispiel der nackte Körper oder eine sehr leicht bekleidete Frau, die aber gar nicht in einem Produktzusammenhang steht.“ Diana Bayer, Leiterin des Ulmer Frauenbüros

Also wie im Fall der Zigarettenwerbung, bei der die halbnackten Frauen im Auto nichts mit dem Produkt und dem Rauchen zu tun haben. Bei dem Beispiel der großen Bademoden-Reklame auf dem Marienplatz sieht es allerdings schon wieder etwas anders aus. Bei der Werbung für Unterwäsche oder für Bikinis werde natürlich das Produkt gezeigt, was an sich erst einmal nicht problematisch sei, erklärt Bayer. Kritisch sieht sie solche Werbung nur in bestimmten Fällen: „Wenn zum Beispiel die Frau in einer Pose dargestellt ist, die sehr aufreizend wirkt, oder wenn die Frau ganz ohne Kopf dargestellt wird.“

Grüne im Stadtrat: Großer Schritt in die richtige Richtung

In München soll das Referat für Arbeit und Wirtschaft in Zukunft in die Verträge, die die Nutzung städtischer Werbeanlagen regeln, eine Klausel einbauen, die sexistische Werbung verbietet. Für die bestehenden Vereinbarungen soll nachverhandelt werden. Auch die Münchner Verkehrsbetriebe sollen für ihre Werbeflächen solche Klauseln verhandeln und in Zukunft grundsätzlich vereinbaren. Mitinitiiert hat diesen Vorstoß Anja Berger aus der Grünen-Stadtratsfraktion: „Das ist ein Erfolg und ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist natürlich viel weniger, als das, was wir eigentlich wollten.“

Keine Werbe-Watch-Group nach Wiener Vorbild

Gefordert hatten die Grünen eigentlich eine sogenannte Werbe-Watch-Group, wie es sie etwa in Wien gibt: Ein mit Werbefachleuten besetztes, unabhängiges Gremium, das die Werbung in der gesamten Stadt überwachen soll, nicht nur die städtischen Flächen. Die große Koalition im Münchner Stadtrat hat sich aber für eine andere Variante entschieden: Die Gleichstellungskommission soll im Einzelfall entscheiden und zwar nach der gleichen Definition, die auch in Ulm gilt.

Die Bikiniwerbung auf dem Marienplatz wäre laut Grünenstadträtin Berger aber wahrscheinlich nicht als sexistisch eingestuft worden, auch wenn einige in ihrer Fraktion solche Werbungen auch kritisch sehen: „Die Stereotypen werden natürlich schon bedient. Es wäre schöner, wenn man verschiedene Frauenkörper hätte, die auch etwas normaler ausschauen.“

Ein Beispiel dafür hat der Hersteller, der auf dem Marienplatz geworben hatte, mittlerweile selbst gegeben. Die Firma bewarb Dessous einer seiner Marken in diesem Jahr mit prominenten Frauen, die auf den Plakaten vollständig bekleidet waren.

Bayerische Städte beschäftigen sich mit dem Thema

Auch andere bayerische Städte haben sich bereits mit dem Thema sexistische Werbung befasst. In Augsburg und Passau wurden Verbote vertraglich geregelt, in Regensburg wird entsprechenden Beschwerden nachgegangen. Nürnberg, Bamberg und Aschaffenburg teilten auf BR-Anfrage mit, dass es dort keine entsprechende Regelung gebe. Die Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg, Hedwig Schouten, begrüßte die Entscheidung des Münchner Stadtrats jedoch. Sie hoffe dadurch auf Rückenwind für eine ähnliche Regelung in Nürnberg.