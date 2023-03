Verbot von Gas- und Ölheizungen: Welche Alternativen bleiben?

Pellets – der einfache Ersatz für Öl?

Eine Heizung mit Holzpellets erscheint in mehrerlei Hinsicht als einfachster Weg, von einer Ölheizung auf Erneuerbare umzustellen. Denn der Pelletkessel schafft genau wie fossile Heizungen problemlos hohe Temperaturen im Heizkreislauf. Die Pellets müssen zwar gelagert werden – was Platz braucht. Dafür kann aber häufig der Raum verwendet werden, wo bisher der Öltank stand. Mit Pellets können auch große, schlecht isolierte Häuser geheizt werden.

Nachteile sind ein verhältnismäßig hoher Anschaffungspreis und der Wartungsaufwand. Außerdem sind Pelletkessel anders als Wärmepumpen vor Ort nicht emissionsfrei. Klar ist auch: Um in sehr großem Stil Erdgas- und Ölheizungen eins zu eins durch Pellets zu ersetzen, steht in Deutschland nicht genug Holz zur Verfügung.

Hybridheizungen – von jedem etwas

Möglich ist auch, verschiedene Heizungsarten zu kombinieren – die so genannten Hybridheizungen. Also etwa einerseits eine Wärmepumpe anzuschaffen, diese aber beispielsweise an kalten Tagen durch eine Erdgasheizung zu unterstützen, und im Sommer mit Solarthermie. Die in der Diskussion befindliche Quote von 65 Prozent erneuerbarer Energie in der Gebäudeheizung könnte so wohl erfüllt werden, und auch schlecht isolierte Gebäude lassen sich so heizen.

Nachteil sind auch hier höhere Anschaffungskosten – denn man muss ja mehrere Heizungstechnologien gleichzeitig kaufen. Diese Zusatzinvestition ließe sich stattdessen natürlich auch für bessere Isolierung verwenden, gibt Maurer vom Verein der bayerischen Energieagenturen zu bedenken.

Biogas und Wasserstoff als Joker?

Als eine Art Joker werden immer wieder Biogas und Wasserstoff ins Spiel gebracht. Sie könnten eine Alternative bieten, um die 65-Prozent-Erneuerbaren-Quote für die Gebäudeheizung nominell zu erfüllen - falls die künftigen Regeln das zulassen sollten. Biogas allerdings steht in bei weitem zu geringer Menge zur Verfügung, um Erdgas in Heizungen auf breiter Front zu ersetzen.

Wasserstoff kann und soll zwar künftig neben der Herstellung in Deutschland auch aus Übersee importiert werden. In fast allen wissenschaftlich diskutierten Szenarien bleibt er jedoch ebenfalls zu knapp und teuer, um bei der Gebäudeheizung gegenüber Wärmepumpen konkurrenzfähig zu werden.

Energieberater sind vielbeschäftigt

In jedem Fall ist es ratsam, für die Umstellung von Heizung und Isolierung einen Energieberater zu Rate zu ziehen. Das Gesamtsystem muss aufeinander abgestimmt sein, damit Kältebrücken und Schimmelecken verhindert werden und die Wohnung einerseits warm wird - das aber andererseits auch möglichst sparsam.

Energieberater wissen auch über Fördermöglichkeiten Bescheid, die sich in letzter Zeit häufig geändert haben. Und wohl auch künftig wieder ändern werden, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt hat.

Auch Energieberater führen jedoch derzeit – wie Handwerker - lange Wartelisten. Branchenkenner empfehlen deshalb, sich mit der Heizungsfrage ohne Hektik, aber frühzeitig zu beschäftigen. Idealerweise einige Jahre bevor der alte Heizkessel wirklich nicht mehr repariert werden kann.