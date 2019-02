Verbiss-Schäden: BUND kritisiert Jäger - Forstbetrieb wehrt sich

Im aktuellen Forstgutachten 2018 habe der Forstbetrieb Rothenbuch die zweitschlechteste von vier Notenstufen erhalten – "zum dritten Mal in Folge", so die Pressemitteilung des BUND. Der Wildverbiss habe die jungen Baumtriebe so stark geschädigt, dass die "Verbissbelastung im Hochspessart als ‚zu hoch‘ eingestuft werden musste."

Umweltschützer: Jäger haben versagt

"Das ist nicht nur bedauerlich, sondern weist anscheinend auf ein Systemversagen in der Jägerschaft hin, wenn die schon zweifach ausgesprochenen Verwarnungen (..) von den Verantwortlichen in den Wind geschlagen wurden. Dies ist auch deshalb schlimm, weil der Staatsforstbetrieb Rothenbuch zur vorbildlichen Waldbewirtschaftung verpflichtet ist." Pressemitteilung der BN Kreisgruppen Aschaffenburg & Miltenberg und der "Bürgerbewegung Freunde des Spessarts“

Zu viel Wild, zu wenig Abschüsse

Der Abschuss von Wild reiche aktuell nicht aus, deshalb müssten Bayerische Staatsforsten und die Jagdbehörden angemessene Abschlusspläne in die Wege leiten, "um den notwendigen Aufwuchs in den Spessartwäldern zu gewährleisten."

Staatsforstbetrieb Rothenbuch: Abschussquoten wurden erfüllt

Der Leiter des Staatsforstbetriebs Rothenbuch, Florian Vogel, wehrt sich gegen die Kritik von BUND und Spessartfreunden. Die Verbissschäden seien zwar nicht zu beschönigen, es gebe aber auch große Waldgebiete ohne Verbiss. Die Abschlusspläne für Reh- und Rotwild seien erfüllt worden. Der Abschussquote für Rotwild sein zweimal erhöht worden und werde heuer weiter angehoben.

"Wir sehen die Schäden, die entstehen. Vor allem durch das Rotwild. Allerdings gehört zur Betrachtung der Schäden ein bisschen mehr als einfache Schuldzuweisungen." Florian Vogel, Forstbetriebsleiter am Staatsforstbetrieb Rothenbuch

Spaziergänger stören Rotwild

Freie Flächen am Waldrand, die dem Rotwild zum Asen dienen sollten, würden als Freizeitflächen genutzt. Spaziergänger mit ihren Hunden trieben das Rotwild dauerhaft in den Wald. Die Verbissschäden seien deshalb kein Zeichen für das Versagen der Jägerschaft, sondern vor allem ein "gesellschaftliches Problem", so der Forstbetriebsleiter.