Verbindung nach Ungarn überschattet Europaparteitag der FDP

Die Spielregeln

Derzeit sitzen drei FDP-Politiker im Europaparlament. Auf dem Parteitag wählen die Delegierten die Kandidatenliste, mit der es mehr werden sollen. Generalsekretärin Nicola Beer gilt als gesetzt. Auf Platz eins. Ab Listenplatz zwei wird es Kampfkandidaturen geben. Die FDP will im Mai mit mindestens neun Abgeordneten ins Parlament einziehen.

Der Konflikt

Ein Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel hatte Nicola Beer in Bedrängnis gebracht. Sie nehme den in der EU umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán in Schutz. Außerdem habe sie versucht, Parteifreunde zu Orbáns Gunsten zu beeinflussen. Beer streitet die Vorwürfe ab. "Ich habe keine Sympathien für Herrn Orbán. Oder seine illiberale Demokratie", sagte sie im Vorfeld des Parteitages in Berlin. "Mir liegen aber die Ungarn am Herzen. Ich bin gerne in Ungarn zu Besuch. Genauso wie ich gerne in Italien bin, obwohl es Herrn Salvini gibt."

Der Hintergrund

Die FDP-Europaabgeordnete Nadja Hirsch hatte gesagt, Beer habe sie zugunsten Orbáns beeinflussen wollen. Hirsch habe sich nicht beeinflussen lassen und stimmte am Ende für ein Verfahren gegen Orbán und seine Regierung. In einem Votum hatte das Europäische Parlament mit Zweidrittelmehrheit entschieden, den Rat der EU-Mitgliedstaaten zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Ungarn aufzufordern. Es kann laut Artikel 7 des EU-Vertrags bis zum Entzug der Stimmrechte in der EU führen.

Nadja Hirsch will auf Platz zwei der Europaliste. Ein Risiko. Die Delegierten könnte Nadja Hirsch wegen ihrer Aussagen abstrafen. Intern heißt es sogar: Die Europaabgeordnete Hirsch könnte von der Liste fliegen. Nicola Beer sagt: "Ich habe kein Problem mit Nadja Hirsch. Sie wird ihr Glück auf dem Parteitag suchen und die Delegierten werden entscheiden, wie sie damit umgehen."

Auch für Beer selbst könnte es ungemütlich werden. Ein Gegenkandidat wird zwar nicht erwartet. Allerdings könnte man an der Höhe der Zustimmung ablesen, wie stark der Rückhalt für noch-Generalsekretärin Beer ist. Einige in der FDP erwarten von ihr eine klare Abgrenzung von Orbán.

Die Inhalte

Die FDP will sich klar pro-europäisch zeigen. Interessant wird, wie die angestrebte Zusammenarbeit mit der Partei des französischen Präsidenten Emanuel Macron laufen wird. Hier wolle man sich mit reformerischen Kräften zusammenschließen, sagt Nicola Beer. D

er Europaexperte der FDP, Alexander Graf Lambsdorff, sieht vor allem bei wichtigen politischen Entscheidungen Schnittmengen. "So wie das Emanuel Macron gesagt hat: Ein Europa, das seine Außengrenzen schützt, gemeinsam gegen den Terrorismus kämpft und in der gemeinsam Außen- und Sicherheitspolitik Fortschritte macht." Die FDP will eine europäische Armee und die Kommission verkleinern, um sie effektiver zu machen. Wirtschaftlich wollen die Liberalen Europa stark machen, damit es nicht zwischen China und den USA zerrieben wird.