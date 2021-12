Verbinden, nicht spalten: Lichtbrücken in Landshut

Bis 6. Januar strahlen in Landshut Laserbrücken. Sie leuchten täglich von 16:30 bis 22 Uhr von der Landshuter Jugendherberge und dem Klausenberg aus auf Institutionen, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Auch der Lichtkünstler selbst hat - wie viele tausend andere Selbstständige - in diesem Jahr harte Einbußen hinnehmen müssen.

Diese Gebäude werden angeleuchtet:

Die Laserstrahlen sollen auf Menschen und Institutionen hinweisen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind oder denen jetzt besondere Bedeutung zukommt. Zum Beispiel wird das Klinikum angestrahlt - als Zeichen des Dankes für den Einsatz von Ärzten, Ärztinnen, medizinischem Personal und Pflegekräften sowie im Gedenken an alle Kranken und persönlich Betroffenen der Corona-Pandemie.

Die Martinskirche wird als zentrales Landshuter Wahrzeichen angestrahlt. Die Kirche St. Jodok in der Freyung steht als Sitz der Stadtkirche für Glaube und Zuspruch.

Das Heiliggeist-Spital ist das Symbol für den Pflegebereich, der so stark betroffen ist und dennoch so viel leistet.

Der Schulstandort Seligenthal vergegenwärtigt die nach wie vor großen Herausforderungen im pädagogischen Bereich, die Lehrer, Erzieher, Kinder- und Jugendliche sowie ihre Eltern bewältigen.

Ein dreifacher Lichtstrahl führt über die Altstadt, wo sich die Unternehmen stellvertretend für die lokale Wirtschaft immer noch gegen die Folgen der Beschränkungen stemmen, und endet auf der Heiliggeist-Kirche als Zeichen für den stark eingeschränkten Kunst- und Kulturbereich.

Künstler selbst stark von Einbußen betroffen

Lichtkünstler Andreas Juergens hat die Installation angebracht. Für ihn war 2021 das zweite, bittere Jahr in Folge, in dem er kaum nennenswerte Aufträge hätte. Statt wie sonst rund 20 Aufträge pro Jahr hatte er in 2020 zwei kleine Aufträge, in diesem Jahr waren es vier kleinere Aufträge - einer davon der der Stadt Landshut. Die finanzielle Unterstützung vom Staat decken gerade mal die Betriebskosten, aber sie reichen nicht aus, um eine Familie zu ernähren, so Juergens.

Lichtinstallation soll Verbundenheit ausdrücken

Umso mehr freut er sich über den aktuellen Auftrag der Stadt. Er appelliert an Menschen, die es sich leisten könnten, Laserkünstler, Tanz- oder Musikgruppen bei Feiern zu engagieren. Sonst würden viele Künstler finanziell untergehen. Die Lichtinstallation würde zeigen, dass alle Menschen zusammengehören und sich unterstützen müssen.

Strahlen sollen Alltag durchbrechen

Am besten könne man Lichtkunst-Installation bei Nebel oder leichtem Schneefall sehen, dann würde es in den Strahlen glitzern und funkeln, erklärt Lichtkünstler Juergens: "Die Strahlen sollen den Alltag durchbrechen. Die Gedanken von dem ablenken, was belastet. Sie sollen die Menschen erfreuen. Den Alltag durch eine Lichtbrücke brechen und die Menschen träumen lassen."