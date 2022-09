Verband zum Bahnausbau: Mehr kleine Umbauten statt Großprojekte

Bei einer Pressekonferenz in Würzburg anlässlich des bundesweiten "Tags der Schiene" formulierte der bayerische Landesverband des Verkehrsclub Deutschland (VCD) am Freitag Forderungen an Bund und Land: Das Schienenverkehrsnetz müsse durch ein Konjunkturprogramm aus kleineren Maßnahmen gestärkt werden. "Damit die Verkehrswende im Personen- und Güterverkehr in ganz Bayern gelingen kann, ist ein Programm in der Fläche erforderlich", sagte Christian Loos, Landesvorsitzender des VCD Bayern, bei der Pressekonferenz.

Klimaziele ohne besseres Bahnnetz nicht erreichbar

Der Verband fordert die bayerische Staatsregierung auf, planerische und bauliche Kleinstmaßnahmen im Bestandsnetz anzugehen, mit dem Ziel "mehr Verkehr zu ermöglichen und damit Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken". Nur mit dem konsequenten Umstieg von der Straße auf die Schiene - sowohl beim Personen- als auch beim Güterverkehr - könnten die Klimaziele erreicht werden. Das große Problem bislang sei, dass sich verschiedene Zugtypen die Gleise teilen und es dadurch zu Verspätungen komme, die nur schlecht kompensiert werden könnten.

Für diese Strecken fordert der Verband den Ausbau

Der VCD Bayern bezieht sich bei seinen Forderungen auf fünf Korridore: Die Europäische Magistrale (Ulm - Augsburg - München - Salzburg), die Achse Schweiz - Sachsen, den Brennernordzulauf, die Achse Main-Donau und den Ostkorridor. Gerd Weibelzahl, Schatzmeister des VCD Bayern, hält es für dringend geboten, diese Hauptstrecken "resilienter" – also anpassungs- bzw. widerstandsfähiger – zu machen. Das ließe sich durch Kreuzungsbauten und Überholbahnhöfe erreichen, "damit der Güterverkehr unabhängig vom Personenverkehr fließen kann". Weibelzahl verwies explizit auf eine Aus- und Neubaustrecke von Würzburg über Treuchtlingen und Mühldorf zum Brennernordzulauf.

Was sich an den Hauptbahnhöfen in Augsburg und Würzburg ändert müsste

Aber auch für den Hauptbahnhof Augsburg sieht der VCD Verbesserungspotential: Gleis 101 müsste auf 200 Meter verlängert werden, um als Wendebahnsteig für Railjets der ÖBB dienen zu können, die Stumpfgleise 201 bis 901 müssten ertüchtigt werden für wendende Nahverkehrslinien. Am Hauptbahnhof Würzburg schlägt der VCD vor, Verbindungskurven einzurichten bei Waigolshausen und Rottendorf, damit im Bedarfsfall Verkehr über die Werntalbahn umgeleitet werden könne.

VDC: "Mehr Überholmöglichkeiten, weniger Trassenkonflikte"

Eine andere Maßnahme sieht der VCD für die stark ausgelastete Main-Donau-Achse (Hanau – Würzburg – Nürnberg – Passau) als notwendig an: Damit auch verspätete ICEs den Güterverkehr in regelmäßigen Abschnitten überholen können, schlägt der VCD vor, dafür mehr Kapazitäten an den Bahnhöfen auf der Strecke zu schaffen: "Viele dreigleisige Bahnhöfe könnten zu viergleisigen mit zwei Außenbahnsteigen umgebaut werden", erklärte der bayerische VCD-Vorsitzende Loos und bezog sich insbesondere auf die Situation zwischen Würzburg und Passau: "Je mehr Überholmöglichkeiten, desto weniger Trassenkonflikte." Das betreffe etwa auf der Strecke zwischen Neumarkt und Regensburg die Bahnhöfe Seubersdorf in der Oberpfalz und Beratzhausen. Diese könnten im Zuge des barrierefreien Ausbaus zu viergleisigen Überholbahnhöfen ausgebaut werden, so der VCD.

Viele kleine Maßnahmen ließen sich schneller umsetzen als Großprojekte

Die Forderungen des VCD Landesverband Bayern knüpfen direkt an die Forderungen des Bundesverbands an. Zielmarke ist der Deutschlandtakt, das politisch beschlossene Infrastrukturprojekt der Bahn. Dahinter steckt ein Taktfahrplan, der bis 2030 deutschlandweit mehr Fahrten ermöglichen, Reisezeiten verkürzen und Umsteigezeiten beschleunigen soll. Der VCD mahnt aber: Große Neu- und Ausbauprojekte seien nicht so schnell umsetzbar und schlägt deshalb vor, viele kleine Maßnahmen anzugehen. "So können mit kleinem Aufwand die Ziele schneller erreicht werden", sagte Niklas Dehne vom VCD Landesverband Bayern. "Wenn wir Menschen dazu bewegen wollen, den Zug zu nutzen, müssen wir ein Schienennetz haben, das nicht bei der kleinsten Störung wie ein Kartenhaus zusammenfällt."