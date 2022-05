Verband klagt: Zu wenig Grundstücke für sozialen Wohnungsbau

Steigende Energiepreise, unterbrochene Lieferketten und Fachkräftemangel: Bayerns Baubranche hat derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Das wirkt sich auch auf den Wohnungsmarkt aus. Im vergangenen Jahr haben die 65 Unternehmen im Verband der Wohnungsunternehmen Mittelfranken rund 382 Millionen Euro in Instandhaltung, Modernisierung und Neubau investiert. Doch gerade beim Neubau gibt es Schwierigkeiten.

In Nürnberg kaum Grundstücke

In Mittelfranken fehlt es vor allem an Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau, ganz besonders in Nürnberg. Die sozial orientierten Wohnbauunternehmen könnten auf dem Grundstücksmarkt derzeit kaum mit privaten Bauträgern mithalten, sagt Hannes B. Erhardt, Vorsitzender der Vereinigung der Wohnungsunternehmen (VdW) in Mittelfranken und Geschäftsführer des Evangelischen Siedlungswerkes (ESW). "Die Knappheit ist hier wirklich ein größeres Thema." Dabei wird bezahlbarer Wohnraum gebraucht. In Nürnberg hatten sich zuletzt 300 Bewerber auf eine Wohnung des Siedlungswerkes gemeldet, berichtet Erhardt.

Günstige Wohnungen sind Mangelware

In Bayern gebe es einen Mangel an bezahlbaren Wohnraum, sagt der Verbandschef für Bayern, Hans Maier. Und das schon seit Jahren. Dieses Problem würde sich mit der Zuwanderung von Geflüchteten aus der Ukraine weiter verschärfen. "Wir haben diese Wohnungen nicht", sagt Maier. In Städten wie München und Nürnberg seien die Listen für Sozialwohnungen lang. Der Wohnungsneubau sei durch die große Nachfrage so wichtig wie lange nicht. Die Mitgliedsunternehmen des Verbands der bayerischen Wohnungsunternehmen (VdW) sind Genossenschaften, kommunale Wohnungsbaugesellschaften sowie kirchliche und freie Wohnungsunternehmen.

Fliesen aus Italien wegen Ukraine-Krieg nicht lieferbar

Der Freistaat Bayern fördert den Wohnungsbau in diesem Jahr mit 365 Millionen Euro. Das bewertet der Verband derzeit als positiv. Was der Branche allerdings die Planungen verhagelt sind Probleme, die durch den Ukraine-Krieg noch verschärft werden. Dazu zählen die gestiegenen Energiepreise oder Lieferengpässe. Für die Fertigstellung eines Baus könnten Fliesen aus Italien nicht geliefert werden, berichtet Verbandschef Maier. Weil die Lasur für die Fliesen aus der Ukraine kommt.

Wohnen wird teurer

Hinzu kommen die Energiepreise. Das Wohnen wird deutlich teurer ist sich Verbandschef Hans Maier sicher. Das werden die Mieterinnen und Mieter zu spüren bekommen. Und auch wenn die Verbandsmitglieder dem günstigen Wohnraum verpflichtet sind, müssten sich ihre Investitionen in Neubau und Sanierung rechnen. “Auch bei uns müssen die Mieten die Kosten decken“, so Maier.

Energiewende im Wohnungsbau fehlt Planungssicherheit

Auch bei der energetischen Sanierung von bereits bestehenden Wohnung fehlt es an Planungssicherheit, kritisiert der Verband. Der vorübergehende Förderstopp für energetischen Ausbau hat in der Branche für Irritationen gesorgt. Die Vereinigung der der Wohnungsunternehmen in Bayern wünscht sich deshalb einen konstruktiven Austausch mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Im Koalitionsvertrag würden Anforderungen stehen, die das Wohnen zu teuer machen würden. "Da gibt es keinen Austausch mit der Wohnungswirtschaft", sagt Bayerns Verbandschef Hans Maier.