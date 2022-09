Verbände: Energiepreise bedrohen Bayerns Ernährungshandwerk

Die Landesverbände der bayerischen Bäcker, Müller, Konditoren, Fleischer und Brauer haben angesichts der explodierenden Kosten für Energie an die Bundesregierung appelliert, diese müsse schnellstens Maßnahmen entwickeln, um die Preise wieder auf ein bezahlbares Niveau zu bekommen. Das heißt es laut KNA in einer am Mittwoch in München veröffentlichten Erklärung.

Verbände fordern Gegenmaßnahmen von Bundesregierung

Die Entwicklungen an den Energiemärkten hätten in den vergangenen Wochen ein "existenzbedrohendes Ausmaß" erreicht. "Wenn sich allein die Kosten für Strom vervielfachen, dann stemmen die Betriebe das schlicht und ergreifend nicht", sagte Lars Bubnick. Der Geschäftsführer des Landinnungsverbandes für das bayerische Fleischerhandwerk sagte stellvertretend für die fünf Verbände: "Ergreift die Politik hier nicht schnellstmöglich Gegenmaßnahmen, werden Betriebsschließungen die unweigerliche Folge sein."

Die Bayerischen Ernährungshandwerke forderten die Bundesregierung auf, die Ursachen für die Energiepreissteigerungen zu bekämpfen, indem sie den Gaspreis von den übrigen Energieerzeugungsformen abkopple und ein Strommarktpreisdesign schaffe, in dem die günstigen Produktionskosten der erneuerbaren Energien kostenreduzierend wirken könnten.

"Viele Betriebe haben Existenzangst"

Bei der Bekämpfung der explodierenden Preise sollten Programme entwickelt werden, die von kleinen und mittelständischen Betrieben auch tatsächlich in Anspruch genommen werden könnten, heißt es aus dem größten Bundesland. Es gelte nicht nur, Energie einzusparen, sondern auch jede Kilowattstunde des heimischen Potenzials zu heben, um die teure Verstromung von importierten fossilen Energien wie zum Beispiel Gas so weit wie möglich zu reduzieren.

Auch sollten die in Bereitschaft beziehungsweise vor der Abschaltung stehenden Kraftwerke genutzt werden, um das Angebot zu erhöhen und damit den Strompreis zu senken. "Viele Betriebe haben Existenzangst", mahnte der Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbundes, Josef Rampl. Die bayerischen Mühlen verarbeiteten jedes Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen heimisches Getreide zu Lebensmitteln und seien ein maßgeblicher Faktor für die "Versorgungssicherheit von Grundnahrungsmitteln in Bayern".

Deshalb gelte es schnell Lösungen zu finden, "um die Existenz dieser mittelständischen Betriebe zu sichern". Gleiches gelte für die Betriebe von Bäckern und Konditoren. Denn die Steigerungen ließen sich nicht eins zu eins auf die Verkaufspreise umlegen, hieß es.

Müller rechnet mit 450.000 Euro Energiekosten im nächsten Jahr

Der Inhaber der Schuster Mühle in Großaitingen im Landkreis Augsburg, Markus Schuster, machte deutlich, um welche Preissteigerungen es gehe. So zahle er im laufenden Jahr 140.000 Euro für Strom inklusive Nebenkosten und zuzüglich Mehrwertsteuer.

Für das kommende Jahr laute das Angebot seines Energieversorgers: 450.000 Euro. "Man weiß nicht, wie man das stemmen soll", erklärte der Müllermeister. Dazu kämen noch die seit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Getreidepreise.

Aiwanger: Es braucht ein Hilfsprogramm vom Bund

Vor dem Hintergrund der Energiekrise hat sich auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in einer schriftlichen Mitteilung geäußert - Anlass war das heutige Treffen der Energieminister in Hannover. Die Energiekrise sei für viele Unternehmen längst eine Existenzkrise und das wirtschaftliche Überleben eine Frage von wenigen Wochen. Schon jetzt hätten Betriebe ihre Produktion um 15 bis 20 Prozent gedrosselt, so Aiwanger in dem Pressestatement.

Noch vor Weihnachten müssten daher entweder die Strom- und Gaspreise spürbar gesenkt werden oder der Staat erkläre sich bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen, so seine Forderung. Ansonsten würden diese Unternehmen dichtmachen. "Deshalb muss jetzt vom Bund schnellstmöglich ein durchdachtes Hilfsprogramm auf den Weg gebracht werden mit dem Ziel, dass Energie wieder bezahlbar und Schäden für die Wirtschaft minimiert werden," so Aiwanger. "Diese Forderung an die Bundesregierung habe ich heute gemeinsam mit meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen in großer Einigkeit auf den Weg gebracht." Der Minister betont, Gas einzusparen, indem ganze Branchen ihre Produktion runterfahren würden, sei keine seriöse Energiepolitik.

Energieminister berieten auch zu Kernkraftwerken

Gesprächsthema waren bei dem Treffen laut Aiwanger auch die Ergebnisse des sogenannten Stresstests. "Auch bei der Kernenergie müssen wir alle Register ziehen und eine zeitlich begrenzte Laufzeitverlängerung ermöglichen," erklärte er. Die drei verbliebenen Kernkraftwerke könnten entscheidend sein, um die prognostizierten Versorgungslücken zu überbrücken. Aiwanger sagte, er sei überzeugt, wäre Isar 2 ein Kohlekraftwerk mit derselben Leistung, würde es weiter am Netz bleiben.

Das Bundeswirtschaftsministerium schreibt in seiner Bewertung des Stresstests, dass "stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 22/23 zwar sehr unwahrscheinlich sind, aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können".

Mit Material der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA)