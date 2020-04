Veranstaltungsverbot: Diese oberfränkischen Feste sind betroffen

Die folgende Übersicht listet Großveranstaltungen in Oberfranken auf, die bis zum 31.08.20 hätten stattfinden sollen und nun wegen des Veranstaltungsverbots aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen.

Bayreuther Bürgerfest und Kulmbacher Bierwoche fallen aus

In diesem Jahr hätte in Bayreuth neben dem 111. Volksfest (29.05.-08.06.) auch das Bürgerfest (03.-05.07.) stattfinden sollen. Mehrere Zehntausende Besucher wurden für die dreitägige Veranstaltung erwartet, bei der sich Bayreuths Innenstadt zum Festbereich mit Musik auf zahlreichen Bühnen verwandelt. Wie die Stadt in einem Schreiben mitteilt, fallen darüber hinaus noch weitere Feste aus. Ebenfalls betroffen ist das Sommernachtsfest in der Eremitage (01.08.) in Bayreuth sowie St. Georgen Swingt (10./11.07.). Das Musikfestival in der Wilhelminenaue, auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände, hätte in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Im vergangenen Jahr kamen etwa 2.500 Besucher.

Über 100.000 Zuschauer haben die Veranstalter der Kulmbacher Bierwoche für das Fest erwartet. Nun muss auch die 71. Bierwoche vom 25.07. bis 02.08. ausfallen. Die Kulmbacher Brauerei stehe zu der klaren Regelung, weil sie ein wesentlicher Baustein zur Eindämmung des Corona-Virus sei, so Vorstandssprecher Markus Stodden. In diesen schweren Zeiten müsse die Sicherheit und das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund stehen.

Bamberg: Sandkerwa quasi vor dem Aus

Auch die 70. Ausgabe der Sandkerwa findet höchstwahrscheinlich nicht statt. Wie ein Sprecher des Veranstalters auf BR-Nachfrage mitteilte, bestehe noch eine vage Chance, das Fest – das eigentlich vom 20. bis 24. August stattfinden sollte – um einige Wochen nach hinten zu verschieben. Dies müsse allerdings erst mit der Kommune abgesprochen werden. Und ob die Künstler an dem neuen Termin nicht bereits woanders spielen, wäre ebenso fraglich. Im Fall einer Absage müssten die Veranstalter mehr als 100 bestehende Verträge mit Standbetreibern lösen. Dem Veranstalter selbst enstehe ein finanzieller Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. In den vergangenen Jahren haben rund 250.000 Besucher an dem fünftägigen Fest teilgenommen.

Auch Schlappentag und Volksfest in Hof betroffen

Wie der BR bereits berichtete, fällt in diesem Jahr auch der Hofer Schlappentag aus. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eines der ältesten Schützen-und Handwerker-Feste in Deutschland. Das traditionsreiche Fest wird seit fast 590 Jahren immer am Montag nach Pfingsten gefeiert.

Auch das Hofer Volksfest (24.07.-02.08.) kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das größte Fest in Hochfranken zieht rund 200.000 Besucher an. Die Organisatoren "Hofer Volksfest Wirte", eine GmbH aus 10 Hofer Freunden, bedauern die Absage, sind aber zuversichtlich, dass sie mit den Bands gute Lösungen finden werden. Die Entscheidung der Regierung zur Absage sei rechtzeitig gekommen, sodass jetzt noch keine endgültigen Verträge für das Festzelt vorliegen würden.