Veranstaltungsreihe zu "1.700 Jahre jüdisches Leben" in Fürth

Jüdinnen und Juden leben seit mindestens 1.700 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Genauer gesagt seit dem 11. Dezember 321 nach Christus als ein Erlass des damaligen römischen Kaisers Konstantin die Berufung von Juden in den Ämtern der Stadtverwaltung von Köln gestattete. Und genau dieser urkundliche Beleg dient als Beleg für die Existenz einer jüdischen Gemeinde auf deutschem Boden. Seit diesem allgemeinen Gesetz Konstantins durften Juden in allen Provinzen des Reichs in den Stadtrat berufen werden.

Vergangenheit und Gegenwart jüdischen Lebens im Mittelpunkt

In Fürth soll das diesjährige Jubiläumsjahr mit einer Veranstaltungsreihe gefeiert werden. Für die Zeit zwischen September und Dezember dieses Jahres sei ein umfangreiches Programm erarbeitet worden, an dem sich zahlreiche Einrichtungen in der Kleeblattstadt beteiligen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In enger Zusammenarbeit des städtischen Kulturreferates mit der Israelitischen Kultus-Gemeinde (IKG) Fürth und dem Jüdischen Museum Franken solle zwar auch die Geschichte, aber vor allem die Gegenwart jüdischen Lebens im Mittelpunkt stehen.

30 Veranstaltungen an 16 Orten

Geplant sind Vorträge, Stadtführungen, Gespräche, Konzerte, Gottesdienste und Ausstellungen – insgesamt knapp 30 Veranstaltungen an 16 verschiedenen Orten. Einer der Höhepunkte soll der Chanukka-Markt am 28. November sein. Dann soll in der Geleitsgasse, dem früheren Herzstück der jüdischen Gemeinde Fürths, mit traditionellen Speisen, einem Puppentheater oder auch klassischen Dreidelspielen ein buntes Fest für die ganze Familie gefeiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Chanukkia, ein achtarmiger Leuchter mit einem Zusatzarm. Jeden Abend wird eine Kerze angezündet. Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 12. September, 11.30 Uhr im Stadttheater Fürth mit Musik, Film und Gesprächen statt.