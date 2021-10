Veranstaltungsreihe über jüdisches Leben in Feuchtwangen startet

Zum Festjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" startet eine Veranstaltungsreihe in Feuchtwangen. Den Auftakt macht die Ausstellung und Installation "Erinnere. Bewahre. Wandle." im Fränkischen Museum. Den Kern der Ausstellung bilden Dokumente, Bilder, Töne, Protokolle, Urkunden und Texte von und über Jüdinnen und Juden, die mit Feuchtwangen verbunden sind. Kuratiert wurde die Ausstellung von Uta Karrer.

Videoprojektionen und Klanginstallationen

Außerdem will der Künstler Alexander Ourth mit Hilfe von interaktiven Videoprojektionen und Klanginstallationen den Betrachtenden das Überlieferte zu Gehör bringen und vor Augen führen. Auf einem Magnetaufzeichnungsband sind Texte gespeichert, die bei der Wiedergabe über Stahlstangen gezogen werden und so starker Abnutzung unterworfen sind. So ändert sich der Klang mit jeder Wiederholung immer mehr.

Erinnerungen verblassen

Während die Erinnerung verblasst und die Worte verschwinden, erfahren die Besucher zugleich viel über die Geschichte der jüdischen Familien in Feuchtwangen. Die Ausstellung findet vom 1. Oktober bis 19. Dezember statt. Sie ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Jüdisches Feuchtwangen

Daneben gibt es zahlreiche weitere Angebote wie beispielsweise eine Lesung aus den Tagebüchern von Lion Feuchtwanger, Konzerttage in der Reihe Kunstklang oder eine Theaterperformance über das Erinnern und das Vergessen in der Stadthalle Kasten. Weiterführende Informationen zum Programm stehen auf der Internetseite www.juedisches-feuchtwangen.de.