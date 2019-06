Veranstaltungen über Pfingsten in Ostbayern

Der Pfingstmontag ist ein Feiertag und für die meisten somit ein freier Tag - über das lange Wochenende gibt es in Niederbayern und in der Oberpfalz jede Menge zu erleben. Die ostbayerischen Veranstaltungen im Überblick:

Pfingstfeste in Ostbayern

Zu Pfingsten dürfen natürlich die Pfingstfeste in Niederbayern nicht fehlen: Bereits am Donnerstag (06.06.) starten das Pockinger Pfingstfest (Lkr. Passau) sowie die Simbacher Pfingstdult (Lkr. Rottal-Inn). Einen Tag danach beginnt das Pfingstfest in Moos (Lkr. Deggendorf) sowie das Pilstinger Pfingstvolksfest (Lkr. Dingolfing-Landau) und am Samstag dann die Bad Kötztinger Pfingstwoche (Lkr. Cham). Während die meisten Pfingstfeste in der Region nur bis höchstens Dienstag gehen, kann die Simbacher Pfingstdult noch bis Mittwoch (12.06.) und die Bad Kötztinger Pfingstfestwoche sogar noch bis Montag nächste Woche (17.06.) besucht werden.

Pfingstritt in der Oberpfalz

In der Oberpfalz stehen die Pferde an Pfingsten im Mittelpunkt. Am Pfingstmontag (10.06.) nehmen in Bad Kötzting gut 800 Reiter bei der ältesten berittenen Bittprozession in Europa teil. Der Pfingstritt geht auf ein Gelöbnis aus dem Jahr 1412 zurück. Wer mit Pferden nicht so viel anfangen kann, für den ist vielleicht das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg etwas. Seit Mittwoch ist es für die Öffentlichkeit geöffnet. Bis zum 30. Juni ist der Eintritt ins Museum frei.

Traditionsreiches Englmari-Suchen in Sankt Englmar

Am Freitag (07.06.) wird in Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen) das traditionsreiche Englmari-Fest eingeläutet. Höhepunkt des Festes ist das alljährliche Englmari-Suchen am Vormittag des Pfingstmontag. Seit mehr als 160 Jahren ist das religiöse Schauspiel ein fester Termin für tausende Besucher. Zahlreiche historisch gekleidete Menschen und Reiter ziehen beim Englmari-Suchen in den Wald, um den toten Englmar in einer feierlichen Prozession heimzuholen. Jedes Jahr ehren die St. Englmarer so ihren Dorfheiligen.

Ritterspektakel auf Burg Weißenstein

Ebenfalls historisch wird es am Ritterspektakel auf Burg Weißenstein bei Regen. Von 7. bis 9. Juni gibt es dort ein großes Ritterlager, einen mittelalterlichen Markt und sogar Schwertkämpfe zu sehen. Der Eintritt für die drei Tage kostet fünf Euro.

Pfingstkerzenwallfahrt in Bogen

Eine weitere Brauchtumsveranstaltung findet am Pfingstwochenende in Bogen (Lkr. Straubing-Bogen) auf dem Bogenberg statt: Die Pfingstkerzenwallfahrt gehört zu den großen brauchtümlichen Darstellungen der Pfingsttage in Niederbayern. Die Fußwallfahrt mit Andacht führt am Pfingstsamstag von Holzkirchen (Lkr. Passau) über 75 Kilometer zum Heiligtum auf den Bogenberg in Bogen. Dabei wird die "Kerze" - ein von Wachs umwickelter, etwa 13 Meter langer Fichtenstamm - getragen. Die Kerze kommt am Pfingstsonntag gegen 14.30 Uhr auf dem Bogenberg an.

Bayerische Bahnradmeisterschaft in Niederpöring

Am Pfingstsonntag (09.06.) beginnen in Niederpöring (Lkr. Deggendorf) die bayerischen Bahnradmeisterschaften. Am ersten Tag kämpfen Radrennfahrer der Altersklassen U15, U13 und U11 in verschiedenen Disziplinen um den Sieg. Am Pfingstmontag finden die Dernyrennen statt - dabei fahren die Radfahrer hinter einem Leichtmotorradfahrer. Durch den Windschatten ist das Rennen deutlich schneller. Die Radrennbahn in Niederpöring ist eine von drei in ganz Bayern - die beiden anderen sind in Augsburg und Nürnberg.