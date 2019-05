Der Feiertag Christi Himmelfahrt steht bevor - und somit für viele auch ein langes Wochenende. Ein paar Veranstaltungen in Niederbayern im Überblick.

"Oide Dult" im Passauer Klostergarten

Feiern wie anno dazumal: Am Mittwoch beginnt im Passauer Klostergarten die „Oide Dult“. Das nostalgische Fest im Herzen der Stadt lässt alte Volksfesttraditionen wieder aufleben - mit traditioneller Blasmusik, Steckerlfisch, gebratenem Ochsen und Hendl. Der Platz unter den Kastanien im Klostergarten wird zum riesigen Biergarten. Spaß bereiten auch (ur-)alte Fahrgeschäfte, der Pemperlbrater (eines der ältesten Karusselle der Welt), eine traditionelle Schiffsschaukel und ein "Hau den Lukas". Der programmliche Höhepunkt ist etwas für Frühaufsteher: der Kocherlball am Sonntag beginnt um 6 Uhr und ist ein beliebter Treffpunkt für Freunde des Volkstanzes. Die "Oide Dult" in Passau findet heuer zum dritten Mal statt. Veranstalter Till Hofmann geht es unter anderem darum, "ein etwas ruhigeres Fest" zu veranstalten und die Passauer Mitte wieder als Volksfestplatz zu etablieren. Die großen Passauer Volksfeste finden seit einigen Jahren am Stadtrand im Stadtteil Kohlbruck statt. Die "Oide Dult" dauert bis Sonntag (2.6.).

Donaufest in Niederalteich

In Niederalteich im Kreis Deggendorf wird am Feiertag das Donaufest gefeiert. Seit 2002 wirbt es für die Bewahrung der Landschaft an der frei fließenden Donau in Niederbayern und den mittlerweile beschlossenen sanften Donauausbau ohne Staustufen. Veranstalter sind der Bund Naturschutz in Bayern (BN) und die Spielvereinigung Niederalteich. Das Festzelt öffnet um 10 Uhr, ab 14 Uhr werden die Festreden gehalten. Dazu wird Rita Hagl-Kehl erwartet, Parlamentarische Staatssekretärin und Vorsitzende der Parlamentariergruppe "Frei fließende Flüsse" im Deutschen Bundestag. Die Veranstalter bieten beim Donaufest Aktivitäten wie Bogenschießen, Kutschenfahrten, Wasser-Experimente, Baumklettern, Spiele und Basteln mit Naturmaterialien. Ab Mittag gibt's Blasmusik mit den "Deggendorfer Stadlmusikanten". Zwischen Niederalteich und dem Bahnhof Plattling fährt ein Pendelbus zum Donaufest. Abfahrt in Plattling ist um 10.15 Uhr und 11.15 Uhr, die Rückfahrt von Niederalteich um 17.20 Uhr.

US Car-Treffen in Westernstadt "Pullman City" bei Eging am See

Ebenfalls am Mittwoch beginnt das bekannte US Car-Treffen in der Westernstadt Pullman City bei Eging am See. Dort können bis Samstag (01.06.) aber nicht nur auf Hochglanz polierte Oldtimer, Newtimer und Motorräder bestaunt werden. Auf dem Programm stehen außerdem tägliche Fahrzeugpräsentationen, eine gemeinsame Ausfahrt, Fahrzeug-Prämierungen, Low-Rider-Shows, Feuer-Shows und jede Menge Livebands auf mehreren Bühnen. Oldtimer gibt es am Donnerstag (30.05.) auch auf dem 47. Jandelsbrunner Dorffest zu sehen. Sie eröffnen gegen 11.00 Uhr das Fest, wo bis Sonntag (2.6.) gefeiert werden kann.

Bayerisch-böhmisches Bierfestival in Zwiesel

Am Feiertag (30.05.) beginnt in Zwiesel das 2. Internationale Bierfestival. Insgesamt stellen fünf bayerische und fünf tschechische Brauereien auf dem Zwieseler Stadtplatz ihr Bier vor. Ausgeschenkt wird das Bier auch dieses Jahr wieder in eigens gefertigten Bierfestival-Gläsern. Das Festival findet von Donnerstag bis Samstag täglich von 14.00 bis 22.00 Uhr statt. Vergangenes Jahr wurde das Bierfestival abgesagt, weil die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald (FNBW) und Bürgermeister Steiniger im Streit um Organisation und Finanzierung keine Einigung gefunden hatten.

Show der Polizeihunde beim Jubiläum der Polizei in Niederbayern

Am Samstag (1.6.) feiert das Polizeipräsidium Niederbayern mit dem "Tag der Polizei" sein zehnjähriges Bestehen in Straubing. Dabei können Polizeihunde in Aktion erlebt werden: Die Vierbeiner stellen dabei ihr Können in verschiedenen Situationen unter Beweis. Für die ganz kleinen Polizeifans gibt es einen Bobby-Car-Parcours und auch einen Hubschraubersimulator. Außerdem gibt es Aktionsstände wie beispielsweise zum Thema Falschgeld erkennen oder internationaler Zusammenarbeit.