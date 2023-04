Verätzungen nach Wein-Genuss: Ermittler sehen keine Absicht

Nachdem eine Frau vergangenen Mittwoch beim Genuss eines Glases Weißwein in einem Restaurant in Affing schwere Verletzungen erlitten hat, sind nun weitere Details bekannt geworden. Demnach hatte auch der 52-jährige Wirt des italienischen Lokals leichte Verletzungen erlitten, wie die Polizei heute auf Anfrage des BR bestätigte. Er hatte von dem Glas genippt, die Flüssigkeit aber wieder ausgespuckt, wie eine Augenzeugin dem BR berichtet hatte. Die 40-jährige Frau, die zusammen mit ihrem Mann und Kind zu Gast war, traf es schlimmer: Sie erlitt Verätzungen im Bereich der Speiseröhre und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Die 40-Jährige befindet sich laut Polizei aktuell noch im Krankenhaus, ist aber bereits auf dem Wege der Besserung.

Polizei geht nicht von Vorsatz aus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei Augsburg nicht von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Flasche und deren Inhalt würden derzeit noch untersucht, so eine Sprecherin der Polizei. Wie die ätzende Flüssigkeit in die Flasche gelangt ist, sei noch unklar. Der Wein sei aus einer zuvor verschlossenen gewesenen Flasche ausgeschenkt worden.

Andere Gäste verhalten sich vorbildlich

Die Gäste im voll besetzten Lokal hätten, so die Augenzeugin zum BR, vorbildlich reagiert. Keiner habe das Handy gezückt, um zu filmen. Eine Krankenschwester die zufällig im Restaurant war, habe sich um die Verletzte gekümmert, die am Nebentisch zusammengebrochen war, ein anderer Gast habe vor dem Haus auf Rettungswagen gewartet und den Sanitätern den Weg gezeigt. Sie selber, so die Augenzeugin zum BR, habe sich gefühlt, "wie im falschen Film", die Situation sei sehr dramatisch gewesen.